'El Conquistador' Aleksandre Topuria, listo para su debut en UFC

Su apellido es uno de los más cotizados del momento en el mundo de las MMA. Las victorias de su hermano pequeño Ilia se han encargado de llevarlo a lo más alto de la UFC, pero eso, lejos de ponerle presión, no hace más que envalentonarle para su debut de este domingo en UFC312 en Sídney, Australia. "El apellido lo llevé yo antes", bromeó en una entrevista reciente en el diario 'AS'. Aleksandre Topuria (5-1), el mayor del clan hispanogeorgiano, tendrá este domingo 9 de febrero, por fin, la oportunidad de hacerse un sitio en la mayor promotora de MMA tras varias cancelaciones y aplazamientos que hicieron que su combate pendiera de un hilo.

Este viernes con el pesaje oficial ya superado, solo queda lucirse. Alek, como le conoce su círculo cercano, dio sin problemas los 61.2kg requeridos en la báscula para la pelea y lo hizo con buen aspecto. Fibrado y 'seco', con un cuerpo muy parecido al que suele mostrar su hermano Ilia cuando pelea, pero con algunos síntomas de deshidratación normales aunque visibles tan solo en la ojera y la mandíbula. Alek se encuentra fuerte y listo para vivir su esperado momento de gloria.

El hermanísimo lleva tiempo posponiendo su debut para apoyar la carrera de Ilia y ahora, con el pequeño ya asentado en lo más alto de la categoría del peso pluma, ha decidido iniciar su andadura en la categoría del peso gallo (61kg). Este domingo de madrugada, a partir de las 2:00am hora española, Alek se enfrentará a Colby Thicknesse, un rival también debutante pero que peleará en casa. Thicknesse es australiano y subirá al octógono con un récord de 7-0 y un viejo conocido de los Topuria en su es quina: Alexander Volkanovski.

Cambio de rival de última hora

Su cambio de rival de última hora se conoció a finales del pasado mes de enero después de que Cody Haddon, que iba a ser su primer contrincante, se lesionara. Tras un par de días de incertidumbre y sin rival asignado, finalmente el equipo de Alek consiguió dar con un aspirante que convenciera a la compañía. El australiano compañero de gimnasio de Volkanovski aceptó el reto y ahora solo falta que la jaula determine cuál de los dos se estrena con victoria.

"No tengo ninguna presión, ¿presión de qué? La presión es levantarte temprano durante años todas las mañanas y mantenerte enfocado en el trabajo. Compaginar el deporte con la vida, luchar por la familia, por traer comida a casa, eso es la presión. La vida es tan dura que sentir presión por un combate de MMA no tiene lógica. Lo importante es mantenerte enfocado durante años. Prepararse no son dos meses, es una vida entera", dijo el luchador en una entrevista este jueves en Eurosport. 'El Conquistador' (así se apoda Alek en el octógono) afirmó que está listo para su gran día y dejará por fin su faceta de entrenador que tantos éxitos ha ayudado a su hermano a conseguir y se ajustará las guantillas para subirse a la lona.