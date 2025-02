Super Bowl 2025: horarios, equipos, actuaciones, artistas y dónde ver

La Super Bowl 2025 que enfrenta a los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs está al caer, el evento deportivo que paraliza Estados Unidos y concentra la atención de gran parte del mundo, no solo por el duelo entre los finalistas, sino por las actuaciones musicales que tienen lugar durante el espectáculo, es este domingo 9 de febrero.

El estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana), será el escenario de la Super Bowl LIX, donde los Eagles y los Chiefs repetirán la final disputada hace apenas dos años (edición 2023), en la que el conjunto de Kansas salió campeón tras derrotar al de Philadelphia por un ajustado 38-35.

La expectación de esta final en concreto es enorme, porque si los Chiefs de Patrick Mahomes levantan el título, serán el primer equipo en toda la historia de la NFL en ganar tres Super Bowls consecutivas.

Kendrick Lamar protagonizará la actuación del descanso

Uno de los momentos más esperados cada año en las finales de la NFL, es el medio tiempo, de hecho es cuando más audiencia acapara, por las actuaciones musicales que tienen preparadas.

El elegido para protagonizar el Halftime show de esta edición 2025, es el reconocido rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien ya actuó en el descanso de la Super Bowl 2022. Este estará acompañado de Solána Imani Rowe, más conocida como SZA, como ha anunciado el propio rapero de 37 años, a la espera de que presente nuevos invitados.

Jon Batiste cantará el himno nacional antes del partido

Aparte del show en el descanso, es tradición que antes del incio del partido se interprete el himno nacional de Estados Unidos y 'America the Beautiful'. En esta ocasión, Jon Batiste, uno de los mayores exponentes del jazz en Estados Unidos, será el encargado de cantar el himno nacional del país. Junto a él estarán, Trombone Shorty y Lauren Daigle que se encargarán de 'America the Beautiful' y Ledisi que cantará 'Lift Every Voice and Sing'.

Fecha, hora y dónde ver por televisión en España la Super Bowl 2025

La final de la Super Bowl LIX, que enfrenta a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs, se jugará el domingo 9 de febrero en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans (Louisiana). El horario español arrancará a las 00:30 horas de la madrugada del domingo 9 al 10 de febrero. El Halftime show se estima que será a las 2:00 horas de la misma madrugada. El evento se podrá ver en España a través de Movistar Plus en el Canal #Vamos (Dial 8) y Movistar Deportes (Dial 58), o también adquiriendo el NFL League Pass a través de DAZN.