Medina Cantalejo replica al Madrid: "Podemos ser torpes, muy malos, pero corruptos no"

"Yo no me tengo que avergonzar de nada. Ni yo ni mis compañeros son nada de corruptos. Podemos ser muy torpes, muy malos, pero corrupto te aseguro que no". Así de contundente se ha mostrado Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en una charla con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’.

"Si después de todo esto", ha dicho el dirigente arbitral en alusión al ‘caso Negreira’, "sale alguien corrupto que lo pague. Pero estoy sumamente tranquilo por nuestros árbitros", ha subrayado para negar todas las acusaciones que ha recibido del Madrid después de que no se le enseñara tarjeta roja a Carlos Romero, el lateral del Espanyol, por su dura entrada a Mbappé.

Sin discutir con el Madrid

Al ser preguntado por la carta que envió el club blanco a la Federación y luego al Consejo Superior de Deportes (CSD), Medina Cantalejo no le quiso dar importancia "Nosotros no entramos en dialécticas con equipos. Si supieras la cantidad de cartas que nos piden vernos", ha indicado el presidente del CTA: "Nunca he tenido un problema con un equipo, ahora la Federación se ha pronunciado. Tenemos que dejar que la Federación sea la que atienda", ha añadido.

Medina Cantalejo no ha querido valorar la posibilidad de que los colegiados acudan a la huelga. “Nadie me va a decir que si esto seguía así paran”, ha recalcado el presidente del CTA. "He sido su padre, si alguien lo habría pensado me lo habrían dicho", ha añadido, tras reconocer que "en esta jornada son ocho los árbitros que van a la nevera si no me equivoco en la cuenta".

Al ser preguntado sobre la identidad de esos colegiados, Medina Cantalejo mantuvo el secreto profesional. "No te voy a decir nombres. La nevera dura hasta que la comisión de designación lo decida" ha añadido el dirigente arbitral, antes de recordar que “estamos facilitando los audios del VAR” al tiempo que ha precisado que “no concibo el protagonismo del árbitro y si se considera una estrella le bajo los humos”.

Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), a la derecha, a su llegada a la reunión con los clubs profesionales de la Liga en Madrid. / Efe

Además, ha recordado el máximo responsable del CTA que “salir de una reunión y encontrarnos el caso Negreira ha sido terrible”, aguardando ahora con mucho interés la resolución judicial de este asunto.

¿El caso Negreira? Pase lo que pase, la mancha será imborrable. Nuestra relación con él era totalmente nula", Medina Cantalejo — Presidente del CTA

"Pase lo que pase, la mancha será imborrable. Nuestra relación con él era totalmente nula", ha dicho en referencia al que fuera vicepresidente del organismo arbitral.

"Nos ha dolido muchísimo, somos generaciones de árbitros que no tenemos nada que ver con eso. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero a mí no me tiene que limpiar nadie. No tengo ningún tipo de causa, me siento muy orgulloso de lo que hice entonces", ha dicho Medina Cantalejo.