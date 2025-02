Flick se lleva a Dani Olmo a la Copa y descarta otra vez a Ansu Fati

En la lista de 22 jugadores que ha facilitado Hansi Flick, el técnico del Barcelona, vuelve a figurar el nombre de Dani Olmo, quien ha recibido el alta médica. Pero no aparece el de Ansu Fati, confirmándose, una semana más, que el técnico alemán no cuenta con él.

Gavi, por protocolo médico, tampoco ha sido incluido en la convocatoria para enfrentarse este jueves por la noche al Valencia en Mestalla (21.30 h) en los cuartos de final de la Copa del Rey. Será a partido único. Y con Szczesny de titular, como avanzó Flick, y Gavi mirándolo desde casa tras el golpe en la cabeza que sufrió ante el Alavés.

Regresa Dani Olmo tras haberse perdido hasta cuatro partidos por esa sobrecarga muscular que padeció en la pierna derecha. Pero no hay espacio para Ansu Fati, quien ha desaparecido del radar de Flick. Ya se lo dejó claro el entrenador azulgrana al delantero.

28 minutos en un mes

"Si se quiere quedar lo cuidaremos", dijo el técnico hace tres semanas. Lo cuida, pero no juega ya que su último partido se remonta al estreno en la Copa ante el Barbastro. Ocurrió el pasado 4 de enero y apareció como suplente. Ni media hora, apenas 28 minutos. Desde entonces, ocho encuentros consecutivos sin rastro de Ansu. Y en la Liga no juega desde el 10 de noviembre antes de sufrir una lesión muscular. Después, Flick no lo ha vuelto a usar en el campeonato.

Y ahora, una vez cerrado el mercado invernal, el panorama para Ansu Fati se complica todavía más. No tiene sitio ni entre los 22 elegidos para jugar la eliminatoria copera porque prefiere el técnico llevarse antes a Pau Víctor como quinto delantero -el cuarto es Ferran Torres- que al dueño de la zamarra ‘número 10’ del Barça.

Quiso quedarse en Barcelona, asumiendo que no entra en los planes del técnico azulgrana. Se enfrenta, por lo tanto, Ansu Fati a otro escenario delicado después de que su cesión la pasada temporada al Brighton no salió nada bien.