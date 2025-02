Dani Olmo regresa con el Barça; Gavi, baja ante el Valencia

Dani Olmo está de vuelta. Tras perderse cuatro partidos por una sobrecarga muscular, el centrocampista azulgrana ya se ha entrenado con normalidad este miércoles, horas antes de que el Barça juegue en Mestalla ante el Valencia los cuartos de final (a partido único) de la Copa del Rey.

Recupera, por lo tanto, Hansi Flick al exfutbolista del Leipzig, el gran fichaje estrella del pasado verano, aunque ya ha asegurado que no contará en Valencia con Gavi, quien sufrió un golpe en la cabeza el pasado domingo por el que tuvo que ser sustituido ante el Alavés, obligándole a pasar pruebas médicas en el hospital.

Por una razón u otra, Dani Olmo no ha podido ser utilizado por el extécnico azulgrana. Ya sea porque no estaba inscrito a inicios de la temporada o porque se perdía encuentros por idéntica razón coincidiendo con la apertura del mercado invernal. "Dani será una opción para la segunda parte", ha reconocido Flick.

Solo el 31% de minutos

Se ha perdido estos cuatro últimos encuentros (Benfica, Valencia, Atalanta y Alavés) por esa pequeña lesión muscular. Era, según informó el club, "una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha". Por eso, Flick quiere ser prudente. "Debemos tener cuidado con él porque se ha lesionado mucho, es un jugador muy importante para nosotros", ha reconocido el técnico alemán.

Apenas ha jugado Dani Olmo 18 encuentros en esta temporada, interrumpida por tantos y tantos problemas, primero de carácter legal y luego de carácter físico. Pero la influencia de Olmo en el Barça había sido inmediata y muy positiva, dejando seis goles y tres asistencias en tan solo 962 minutos. Apenas ha disputado el 31% de minutos posibles.

Olmo está de vuelta, pero Flick no tendrá este jueves a Gavi, que sufrió un traumatismo cráneoencefálico tras su choque con Conechny, el jugador del Alavés. El centrocampista azulgrana no se ha entrenado con sus compañeros en la última sesión antes de viajar a Valencia.

Solo "alta hospitalaria"

Ha hecho Gavi trabajo individual y al margen totalmente del grupo. No ha querido Flick correr ningún riesgo con el centrocampista, que recibió el pasado domingo el "alta hospitalaria". Pero no tiene aún el alta médica para poder jugar este jueves en Mestalla. "El protocolo nos dice que no puede jugar. Es bueno que esté entrenando, pero fue un golpe muy duro", ha precisado el entrenador azulgrana.