Señoras y señores, ante ustedes, el auténtico Florentino Pérez

Miren, lo primero que deberíamos hacer (todos) es ponernos en situación. No hablemos, de momento, de los hechos, de los árbitros, de la no expulsión de Romero, ni siquiera del horrible partido que hizo el Real Madrid en campo del Espanyol, que estuvo impecable, prodigioso, en su estrategia, en su planteamiento, en su ejecución, en su resultado, prodigioso, ni tampoco que para las estrellas rutilantes del equipo blanco se trató, simplemente, de un día más en la oficina, donde todo fue un desastre.

No. Hablemos de algo más importante. Miremos al ‘ser superior’. Pensemos que para Florentino Pérez todo esto suena a chino, a japonés, a ruso. Pensemos que se trata de una de las diez personas más poderosas e influyentes de España. Pensemos que todo, todo, lo que quiere y decide Florentino Pérez, ocurre. Estamos frente a alguien que pretende escalar (y lo está consiguiendo) el pedestal de Santiago Bernabéu.

De ahí que reconstruya un estadio y que trate de ponerle su nombre. Pensemos que ha cambiado las reglas electorales del Real Madrid para que solo él, él solo, pueda ser presidente. No es banal que quiera cambiar las leyes para que el Real Madrid no pueda ser violado por nadie (incluido el gremio arbitral) y, por tanto, toda su obra quede inmaculada por los siglos de los siglos.

Repito, Florentino Pérez es capaz, como así está ocurriendo, de enfrentarse a todo el mundo y estamentos con tal de que sus deseos sean órdenes para todos. Hasta es tan listo, pícaro e inteligente como para tener comiendo en su mano (casi asfixiado) al mismísimo Joan Laporta, a quien prestó su equipo financiero para poder conseguir las palancas que precisaba el presidente culé.

Florentino Pérez no solo tiene poder, con PSOE o PP, da igual, sino que lo demuestra. Farda de ello. Cierto, le están ganando los vecinos del Bernabéu, sí, pero él sigue con sus cruzadas en solitario y, sobre todo, hasta ahora ha utilizado, con maestría la fuerza de Real Madrid TV para humillar, maltratar y vilipendiar al colectivo arbitral.

Nada, absolutamente nada, es casual en Florentino Pérez, la cara opuesta a la improvisación permanente, al ‘pit i collons’ de Laporta. Pérez jamás da la cara. Si acorrala a Rafael Louzán, en Arabia Saudita, lo hace en un rincón del salón de un lujoso hotel. Si maltrata a los árbitros, lo hace a través de Real Madrid TV y sus insospechados tertulianos. Él se protege tras un ejército de empleados, incluso en el caso de la demanda vecinal pone por delante a su director general, que es el encausado.

Los ataques despiadados de Real Madrid TV a los árbitros se han convertido en poca cosa para Florentino Pérez, que ha decidido quitarse la máscara e ir a pecho descubierto contra todos y contra todo. Veremos cual es la respuesta del gremio arbitral.

Pero parece ser que Florentino Pérez cree llegado el momento de elevar la apuesta hasta límites insospechados. El Real Madrid, este Real Madrid, líder de LaLiga y favorecido, de momento, con 10 penaltis a favor y cero en contra (balance histórico, teniendo todos los árbitros en contra), empieza a ver peligrar su dominio galáctico.

Es líder de LaLiga, sí, pero de LaLiga más apretada de las últimas décadas. Pocos campeones, en la jornada 22, han sido tan igualados. Pocas veces el Atlético y Barça, que juegan mejor que los blancos, han sido rivales a temer. Y, claro, sale perdedor de uno de los campos más débiles de Primera División, el del modesto RCD Espanyol. Y, en lugar de señalar a los suyos, a la prepotencia de su entrenador y futbolistas, adquiere el papel de víctima, (casi siempre reservado al Barça de Laporta, que se cree más perseguido que nadie).

Las rojas de 'Vini'

Florentino piensa que es la hora de quitarse la máscara. Y no es casualidad, no, que la carta destrozando, vilipendiando, ofendiendo, al colectivo y organización arbitral se produzca después de semejante derrota futbolística, de poner en peligro el liderato de LaLiga, a las puertas de un Real Madrid-Atlético, en el Bernabéu, cerca de una más que peligrosa y temida eliminatoria de Champions con el Manchester City y, ¡menuda casualidad!, a 24 horas de que, tal vez, Rafael Louzán, tan madridista como Javier Tebas, presidente de la patronal futbolística, sea despedido de la Real Federación Española de Fútbol.

En esas circunstancias, en medio de tantas casualidades, Florentino Pérez saca los tanques a la calle, hace firmar una carta demoledora a uno de sus subordinados (él jamás aparece) y provoca un escándalo casi tan real como el 10-0 penaltis a favor, sin recordar, por descontado, las veces que Vinicius Júnior debió ser expulsado y no lo fue.

Florentino Pérez, que no ha tenido ni tendrá suficiente con la congelación durante unas semanas de los dos árbitros del caos del campo del RCDE Stadium, ha decidido ir a la guerra total aunque por el camino pueda perder alguna que otra batalla. Él, como Laporta, se dirige a su público y a esos los tiene locos de alegría. Una cosa está clara: la carta es el salvoconducto para que no se mueva nada.

Es decir, si Florentino pide el cambio, la revolución, en el gremio arbitral, la respuesta de la Federación (bueno, de la Federación que, tal vez, mañana ya no exista) es que nada ni nadie se mueva y mucho menos los ‘rubialistas’ Luis Medina Cantalejo, Clos Gómez y Undiano Mallenco, el trío que manda y domina los arbitrajes en el fútbol español. Solo hace falta que Florentino pida su cabeza para que Louzán, en la medida que pueda (y dure), les pague la peluquería y luzcan más bellos que nunca.

Es de equipo pequeño y olvidadizo (10 penaltis a favor y 0 en contra) organizar semejante escándalo. El Real Madrid y Florentino deberían saberlo mejor que nadie, como empresario poderosísimo y presidente histórico, tiene suficiente historia, palmarés, plantilla y fútbol como para no meterse en semejante chapuza. Bajar al lodazal no tiene nada del señorío que pregona su himno.

¿Es casualidad que la carta de denuncia de Florentino Pérez llegue días después de caer en el RCDE Stadium, de ver peligrar el liderato, de temer al City, del clásico contra el Atlético y de la posible caída de Rafael Louzán en la RFEF? No, nada es casual, Florentino jamás improvisa.

Es evidente que Florentino cree que ya no tiene suficiente con los videos de Real Madrid TV, no tiene suficiente con Vinicius Jr. y Mbappé, no tiene suficiente con el madridismo sociológico. Quiere más. Lo quiere todo. De ahí que, por fin, se haya sacado la máscara y vaya a pecho descubierto.

En una semana donde, repito, cae en Barcelona, ve amenazado su liderato, teme al City, se tambalea el presidente de la RFEF y amenaza, sin más (o menos), con arrebatarles a los árbitros los 12.000 euros al mes que ganan, Florentino Pérez aparece liderando todo su ejército, que no es poco. Es hasta demasiado.

PD. Solo un añadido más: Carlo Ancelotti ha compartido hoy el comunicado arrollador de su club. OK. Lo que no comparten, ni él ni sus futbolistas, aunque jamás lo dirán (el miedo a Florentino Pérez existe, es palpable también en el vestuario), es las campañas de Real Madrid TV contra los árbitros.

