Récord de Araujo y Stuani: 94.411 euros recaudados en la 19ª edición del ‘Relats Solidaris’

Acabó el entrenamiento, el penúltimo antes de viajar a Valencia para disputar el jueves los cuartos de final (a partido único) de la Copa del Rey en Mestalla, y se presentó en la Antiga Fàbrica Damm. Llegó Ronald Araujo de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí para exhibir orgulloso el cheque de 94.411,86 euros recaudados en la decimonovena edición de los ‘Relats Solidaris, un proyecto impulsado por un grupo de periodistas de Barcelona.

La felicidad de Araujo tenía un motivo. Había logrado impulsar, junto a otro uruguayo, Cristhian Stuani, el capitán del Girona, una iniciativa que proporciona casi 100.000 euros a la Fundación de Oncología infantil Enriqueta Vilavecchia que cuida a niños y niñas que sufren cáncer o enfermedades en fase terminal. Habían batido ambos un récord. Era la mejor asistencia para niñas y niños enfermos que han encontrado en esta pareja de jugadores -un central y un ‘nueve’- los mejores aliados para impulsar el proyecto que cuenta con la colaboración de Caixabank y El Corte Inglés, entre otros patrocinadores.

Nuria Pardo, presidenta de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia, recibe el cheque de Ronald Araujo. / Jordi Cotrina

Un pabellón para jóvenes

Rompieron Araujo y Stuani el récord de recaudación que ostentaba desde el año pasado Lewandowski, que logró 80.990 euros en su participación para ayudar a la Fundación Lovaas. “Esta cantidad de dinero ha sido extraordinaria y será destinada al Pabellón de la Victoria en el Hospital de Sant Pau. Es un pabellón pequeño e íntimo para acoger a niños en situaciones muy difíciles, que viven sus últimos días. No estéis tristes, porque será un lugar precioso porque allí habrá mucha vida”, explicaba Nuria Pardo, presidenta de la Fundación Enriqueta Enriqueta Vilavecchia.

El cheque que ha entregado Ronald Araujo a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia. / Jordi Cotrina

La voluntad de seguir

“Ha sido un orgullo formar parte de este proyecto”, contó luego Araujo, feliz porque con este dinero se podrá rehabilitar ese Pabellón de la Victoria para que se convierta en una residencia. Las obras ya han comenzado en el exterior del edificio y luego se procederá a la remodelación interior. Las previsiones estiman que se podría inaugurar en el último trimestre de 2026.

El defensa azulgrana ha dejado atrás semanas convulsas, de insinuaciones acerca de su posible marcha a la Juventus, hasta que selló su renovación. "Siempre tuve claro lo que quería, y era quedarme muchos años en este club. Siempre dejé la vida por este club, estoy muy contento por seguir, muy feliz, ya se ve en los años de contrato que he firmado”, comentó sobre su acuerdo hasta 2031. Le preguntaron sobre su cláusula de rescisión, pero no respondió. Ni dio datos concretos.

"Siempre tuve claro de quedarme. Ahora me siento valorado, soy importante y me siento importante en el equipo" Ronald Araujo — Defensa del Barça

“Siempre tuve claro de quedarme. Ahora me siento valorado, soy importante y me siento importante en el equipo”, precisó el defensa azulgrana, que eludió hablar de los árbitros tras la nota oficial emitida por el Madrid. “Sinceramente, no había visto el comunicado del Madrid sobre los árbitros, estamos centrados en lo nuestro. Pero lo importante es hablar de los Relatos Solidarios, no me toca a mí enfocarme en otros asuntos”, dijo Araujo. Sí analizó su encaje en el método táctico de Flick en su tardía reaparición en el pasado mes de enero.

Nuria Pardo, presidenta de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia, junto a Ronald Araujo en la Antiga Fabrica Damm. / Jordi Cotrina

"Un lindo equipo"

“Estoy contento de haber podido volver con el equipo. Lo entrenamos con el staff, mirando vídeos, es un estilo un poco arriesgado, pero creemos en eso. Cada vez que voy jugando estoy cogiendo más ritmo”, ha comentado el central del Barça. “Tenemos un lindo equipo, con gente joven, con mucho talento. Ahora viene el mejor momento y estamos convencidos en nosotros mismos, con el trabajo que está haciendo el master. El equipo está bien, muy bien”, aseguró, convencido, Araujo.