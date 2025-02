La pasión del FC Barcelona en la Copa alcanza su fase de máxima emoción

Esta semana comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE, la fase final del torneo más antiguo de España en el que grandes nombres como el del FC Barcelona aparecen entre los favoritos al triunfo final. Tras eliminar al Real Betis en octavos, su segundo duelo en la edición de este año será ante el Valencia CF, otro equipo clásico que espera tomarse la revancha del reciente enfrentamiento en liga en el que los azulgranas endosaron un 7-1 a los valencianistas. La eliminatoria, a partido único, se juega este jueves en Mestalla a las 21:30 horas y solo la magia incomparable de este torneo hace posible que cualquier resultado sea posible.

La Copa del Rey MAPFRE se caracteriza por ser la competición más abierta e inclusiva del fútbol español. Con 116 equipos de hasta ocho categorías diferentes, el torneo refleja la diversidad del fútbol español. Dicha cercanía es precisamente lo que ha impulsado que por primera vez en sus 121 años de historia su nombre esté ligado al de una compañía: MAPFRE. De hecho, más que un patrocinio, la relación de MAPFRE con la Copa del Rey es un compromiso con los valores del deporte y su impacto social.

El patrocinio deportivo sigue siendo una estrategia clave para MAPFRE y prueba de ello es este apoyo al fútbol nacional en todos sus niveles profesionales. La aseguradora, que ya ha dejado huella en deportes como la vela, el tenis o el motor, debutó en el fútbol con el patrocinio de la Conmebol Libertadores en mayo de 2024 y su acuerdo con la RFEF se selló en octubre también del año pasado con el pacto de patrocinio tanto para la Copa del Rey como laCopa del Reina.

Apuesta por un fútbol inclusivo

“Nuestra apuesta por el deporte siempre ha sido clara porque entronca con los valores de la compañía: trabajo en equipo, esfuerzo, superación…”, explica Fernando Garrido, director de Marketing y Comunicación de MAPFRE España.

De ahí al fútbol, el deporte rey que mueve pasiones en todo el mundo, había un paso. Y este era un paso que queríamos dar con sentido, y de una forma coherente con el carácter de la compañía. Fernando Garrido — Director de Marketing y Comunicación de MAPFRE España.

"Siendo MAPFRE teníamos claro que nuestra apuesta se tenía que centrar en un fútbol lo más inclusivo posible, que llegase a todos los rincones de España, incluso a los equipos más humildes”, añade Garrido. “Queríamos apoyar el fútbol de todos, igual que MAPFRE es la compañía de todos”. La capilaridad de la competición acerca el fútbol a todo tipo de localidades en España y es paralela a la apuesta de MAPFRE por su cercanía con el cliente gracias a la red de oficinas más amplia del seguro español, más de 3.000, y con una importante presencia tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios: casi la mitad de sus oficinas se encuentran en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Con este compromiso de MAPFRE, el torneo también se convierte en un espacio para promover la igualdad, la inclusión y el respeto, fomentando el deporte como un vehículo para unir a las personas y romper barreras. En definitiva, este torneo es único porque enfrenta a estrellas internacionales con jugadores aficionados y porque en él un equipo humilde puede tumbar a un gigante.Prueba de ello es que en esta edición el Pontevedra de Segunda RFEF llegó hasta octavos de final eliminando, entre otros, al Villarreal y al subcampeón de Copa, el RCD Mallorca.

El FC Barcelona y su pasión por la Copa

Ahora que el torneo llega a su fase definitiva, la competición se vive conmáxima intensidad en todo el territorio y si hay un club que concentra buena parte de la atención ese es elFC Barcelona. Con 31 títulos en su palmarés, más que ningún otro, los culers sueñan con añadir otra Copa a su historial. Su última conquista del torneo nacional más longevo llegó en 2021, con una victoria categórica por 4-0 ante el Athletic Club. Ahora, con la afición blaugrana volcada en este nuevo proyecto deportivo liderado por Hansi Flick, el equipo afronta los cuartos con la ambición de seguir avanzando hacia su segundo título de la temporada.

En Catalunya, la pasión por la Copa del Rey MAPFRE se vive con especial fervor. Prueba de ello es que el FC Barcelona no solo lidera el ranking de títulos, sino que también es el que más finales ha disputado en su historia, llegando a 42. Actualmente lleva tres años sin conquistar este trofeo, una racha que, aunque no sea larga, no sucedía desde principios de siglo. La última vez que pasó tanto tiempo sin levantar la Copa del Rey MAPFRE fue cuando estuvo desde 1998 hasta 2009 sin levantarlo.

Desde entonces, como mucho habían pasado dos años sin ganarlo, siendo especialmente dominante su racha entre 2015 y 2018 logrando cuatro títulos consecutivos.