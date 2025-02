El Espanyol se rebela sin un euro: "No damos por perdido a Puado, seguimos a pico y pala"

Tres días después de la maravillosa noche del sábado 1 de febrero, coronada con un inolvidable triunfo contra el Real Madrid en el RCDE Stadium, el Espanyol pasó revista a su mercado invernal en un contexto de austeridad recurrente. El director deportivo Fran Garagarza y el consejero delegado Mao Ye analizaron este martes la situación del club antes de la presentación de los tres refuerzos de enero: el central Pablo Ramón, procedente del Madrid Castilla; el delantero Roberto Fernández, cedido por el Sporting de Braga; y el centrocampista Urko González de Gárate, que llega prestado por la Real Sociedad. Tres fichajes a coste cero, sin ninguna inversión de Chen, al igual que los ocho sellados en verano.

"Hemos ido al límite, tanto en verano como ahora. Son costes reducidos generando ahorro con las salidas y algunas inversiones por proyectos de LaLiga. Hay un trabajo intentando rascar de donde sea", apuntó el CEO, que defendió la gestión del club desde China. "No tenemos deudas financieras, el estadio está sin carga, hay patrimonio... No tenemos millones para fichar porque venimos de poner orden. No queremos hipotecar el futuro", remarcó Mao Ye.

"Mercado delicado"

Garagarza reconoció las dificultades para adaptarse a esta escasez. "Ha sido un mercado delicado, la competición avanza y era necesario un movimiento de rendimiento y de opciones reales que encajen en nuestra situación económica. Las salidas eran necesarias para que hubiera entradas. Si no no había capacidad de maniobra", apuntó el director deportivo.

Presentats els nostres fitxatges d’hivern ✅🤍💙 pic.twitter.com/ZVbeppiWyU — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 4, 2025

Se trata del tercer mercado sin ninguna inversión, pero la ilusión por seguir en Primera se mantiene intacta. La pócima del director deportivo es clara: fichajes jóvenes, con hambre y rápida adaptación. Luego el surtido siempre es variado, con aciertos evidentes como los de Kumbulla o Král, con el que ya se negocia para lograr su continuidad; refuerzos cumplidores como los de Romero y Tejero; y alguna decepción como Ünüvar o Cardona, ya fuera de la entidad.

Dos referentes

Ahora, las miradas pericas se dirigen hacia dos referentes: Javi Puado y Joan García, el capitán y el guardián. ¿Seguirán el próximo curso? Parece muy complicado, pero no imposible. El delantero acaba contrato en junio y ya es libre para negociar con cualquier club. "No lo damos por perdido para nada. Estamos negociando. Hubo un parón, lo hemos retomado y seguimos a pico y pala. Es nuestro capitán, un referente para La21 y clave para nuestro entrenador. Es una prioridad, está implicadísimo y no ha firmado con nadie", explicó Garagarza.

Respecto a Joan García, que parece la venta más clara en verano si no se produce un giro radical de los acontecimientos, el director deportivo destacó de nuevo su gran decisión al renovarlo el curso pasado cuando no era titular. "Si no tal vez estaríamos hablando de la pérdida de un activo. Es un puesto determinante, nos hicimos fuertes este verano al exigir la cláusula para su salida y a partir de ahí veremos hacia dónde vamos y dónde estamos. Es un jugador nuestro y con contrato. Veremos, no es lo mismo hacer una buena venta que una mala. No haremos una mala porque es un referente", concluyó Garagarza.