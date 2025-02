Doncic asegura que jugar junto a Lebron James es "un sueño hecho realidad"

El esloveno Luka Doncic afirmó este martes durante su presentación oficial con Los Angeles Lakers que la oportunidad de jugar junto a Lebron James es "un sueño hecho realidad".

"Siempre lo he admirado. Hay tantas cosas que puedo aprender de él. Y estoy emocionado, ahora puedo jugar con él. Así que es una sensación increíble", dijo Doncic en rueda de prensa.

El jugador esloveno explicó que James se puso en contacto con él para darle la bienvenida a los Lakers a los pocos minutos de que se conociera la noticia de su traspaso el sábado por la noche.

Llamada desde Nueva York

"Me llamó de inmediato. Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho pero me dijo 'entiendo lo que estás sintiendo'. Fue un gran gesto de su parte llamarme y darme la bienvenida a Los Ángeles", agregó Doncic.

A hoop dream come true pic.twitter.com/kuErAXqGTm — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2025

Los Dallas Mavericks traspasaron este pasado sábado a Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis, una espectacular operación que ha provocado un terremoto en la NBA por ser considerado su jugador franquicia con apenas 25 años.

El mánager general de los Lakers, Rob Pelinka, definió durante la misma rueda de prensa la operación como un "traspaso bomba".