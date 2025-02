El Barça recibe al Maccabi obligado a ganar

Siempre está obligado a ganar el Barça. En cualquier disciplina. A veces, ese imperativo es más intenso e inexcusable. A ese partido tal vez sin retorno se enfrenta el equipo de Joan Peñarroya, que recibe al Maccabi exigido más que nunca.

Exigido porque recibe en el Palau al penúltimo de la Euroliga este miércoles (20.30 h.) y la cuota de errores está a rebosar si el propósito del club reside en clasificarse para la Final Four que este año se jugará en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. A falta de diez jornadas, el Barça figura en novena posición, con solo una victoria de margen para disputar la previa eliminatoria que le permita acceder a los cuartos de final.

Joan Peñarroya, de frente, en el entrenamiento de este martes. / Javi Ferrándiz

"Estoy haciendo mi trabajo y no me bajo de este barco. Hasta el último día que esté en Can Barça, sea mañana o dentro de diez años, seré yo" Joan Peñarroya — Entrenador del Barça

23 victorias, 21 derrotas

Exigido porque el equipo arrastra dos derrotas consecutivas en la Euroliga, en las visitas al Villeurbanne y al Baskonia, ambos situados por debajo en la Liga, más otra, aún más dolorosa, con el Baxi Manresa este pasado domingo en el Palau. En la Liga el Barça es octavo, a cinco victorias del Madrid y el Unicaja.

Exigido está el grupo que lidera Peñarroya porque fue despedido con pitos y pañuelos en una decepcionante actuación para la parroquia culé. Una clara manifestación de decepción al ver en directo, en sus narices, la vigesimoprimera derrota de la temporada. El balance general es de 23 victorias y 21 derrotas: 13-11 en Europa, 10-9 en la ACB y 0-1 en la Supercopa de España.

Kevin Punter, en el entrenamiento previo a la visita del Maccabi. / Javi Ferrándiz

"Este año está siendo una mierda en cuanto a resultados. Jugando así no tendremos la oportunidad de luchar por los títulos", reconoció Àlex Abrines, el capitán del equipo después del "toque de atención" recibido por la hinchada. La Supercopa se perdió ante el Madrid, en la semifinal. La próxima semana se disputa la Copa del Rey.

Abrines, en primer término. / Javi Ferrándiz

"Este año está siendo una mierda en cuanto a resultados. Jugando así no tendremos la oportunidad de luchar por los títulos" Àlex Abrines — Capitán del Barça

Peñarroya asume el enfado general de los aficionados ante una colección de resultados negativos inusual para un club como el Barça. "El Palau que tenga la reacción que tenga, la tendremos que respetar", decía el técnico este martes, asegurando que no piensa en que pueda ser destituido ni mucho menos en dimitir.

Juan Núñez, en la sesión de este martes. / Javi Ferrándiz

"No sé si siento o dejo de sentir que me juego el cargo. Estoy haciendo mi trabajo y no me bajo de este barco. Hasta el último día que esté en Can Barça, sea mañana o dentro de diez años, seré yo", aseguró Peñarroya, que se manifestó "tranquilo" ante la crítica situación deportiva.

Con el Maccabi viene de visita el exazulgrana Rokas Jokubaitis (promedia 12 puntos y 5,1 asistencias). En Tel Aviv venció el Barça por 86-88.