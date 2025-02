La última hora del cierre del mercado de fichajes, en directo

Jokin Aperribay confirma que la Real Sociedad va a cerrar el mercado de invierno sin fichajes

Tal y como dijo Imanol Alguacil la semana pasada, la Real Sociedad cerrará este mercado sin ninguna incorporación. Así lo ha confirmado el presidente del club, Jokin Aperribay en ETB: "No hemos mirado nada en el mes de enero, no ha habido ninguna conversación con ningún club para incorporar a algún jugador". A pesar de dar las cesiones de Sadiq, Jon Magunazelaia y Urko González, el equipo txuriurdin no tendrá caras nuevas.