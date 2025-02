Michel y el miedo del Girona: "Teníamos en la mochila los tres partidos que nos han remontado"

Míchel Sánchez suspiró, como suspiraron sus futbolistas con el pitido final del árbitro. "Nos ha entrado el pensamiento de que 'hoy no nos pase, hoy no nos pase, hoy no nos pase... '", decía gráficamente el entrenador del Girona, ante el evidente peligro de que el Las Palmas pudiera arrebatarles el triunfo que gestionaban desde el minuto 8. Ante el Sevilla, el Rayo y Arsenal en el cierre de la Champions, el cuadro gerundense perdió por 1-2 tras adelantarse en el marcador.

El entrenador del Girona llegaba a la conclusión de que deberá incidir en "trabajar más el aspecto mental" por la inseguridad que detecta en sus pupilos en el campo. Les vio serios al entrar en el vestuario y les conminaba a celebrar el triunfo que eleva al equipo a la séptima posición, a un punto de los puestos europeos.

"Teníamos en la mochila esos tres partidos que nos habían remontado", reconoció Míchel, tan comprensivo con el sentimiento de los futbolistas como de considerar que deberían aplicar en el campo lo que se trabaja en los entrenamientos. "Hemos tenido pérdidas de balón, jugamos demasiado en largo y eso te genera más ansiedad porque el rival se te viene más encima", analizó.

Míchel Sánchez, durante el partido que Girona FC y UD Las Palmas disputaban en Montilivi. / David Borrat / Efe

La frustrada marcha de Solís

Míchel destacó un par de momentos delicados durante la jornada y uno no era estrictamente del juego, sino del mercado. Tuvimos un momento duro, pero, al final, no ha pasado nada. Habrá jugadores que estarán descontentos, pero miramos por el club y por su crecimiento. Queremos que crezcan aquí, por eso hemos tomado las decisiones que hemos tomado", dijo, enigmático, ante las cámaras de DAZN. El técnico se refería a la posible marcha de Jhon Solís. "Para él era una oportunidad muy buena. Pero no ha salido al final, espero la mejor versión suya. Es un jugador de futuro para nosotros muy importante”, explicó del centrocampista, de 20 años. Le dio entrada en la segunda mitad, y de una falta que provocó Solís nació el 2-1 del Las Palmas.

Jhon Solís. / David Borrat / Efe

"Me daba la sensación desde fuera que teníamos tímidez por no haber matado el partido. Esos 10 minutos finales han sido de sufrimiento total, no tenía la sensación del control del partido en ningún momento. Y eso no me gusta", reconoció Míchel que, en cambio, no tuvo ningún reproche para Abel Ruiz, que falló el penalti que habría supuesto el 2-0 en el primer tiempo. "La parada [de Cillessen] es un paradón. Los penaltis se fallan y no pasa nada", le disculpó el entrenador.