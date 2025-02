Luka Doncic, traspasado a los Lakers a cambio de Anthony Davis: "Es una locura, la operación más grande que he visto"

Kevin Durant, una de las grandes estrellas de la NBA, sabe como nadie cómo funciona el negocio de la NBA, objeto de traspasos y rumores durante su longeva carrera, ahora en los Phoenix Suns. Sin embargo, ayer, en medio de un partido, se vio sorprendido por un movimiento inverosímil que ha sacudido la competición. Mientras estaba en el banquillo, Durant recibió un teléfono y leyó: los Dallas Mavericks traspasan a Luka Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis. "¿En serio?", preguntaba incrédulo a sus compañeros.

En una operación a tres bandas entre los Mavericks, Lakers y los Utah Jazz, los texanos se desprenden de su jugador franquicia, una de las estrellas de la liga - cinco veces All-Star - en su plenitud (25 años) a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda del draft. Además de Doncic, los Lakers recibirán a Maxi Kleber y Marfieff Morris; con los Jazz recibiendo a Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft para ajustar las cuentas.

Una época salvaje en la NBA

"Es la operación más grande que he visto desde que estoy en la liga o desde que empecé a ver este deporte, es una locura", expresó Durant sobre el traspaso. Un traspaso que sorprende porque Doncic, establecido en la ciudad y la franquicia desde hacía siete años, lideró a Dallas hasta las finales de la NBA la temporada pasada, y porque talentos generacionales de este calibre, en su plenitud, no son objeto de traspasos no deseados.

"Este negocio siempre ha sido transaccional. A los jugadores se les exige un nivel de lealtad y un compromiso, pero las organizaciones no tienen el mismo estándar; a todos nos deberían exigir lo mismo", analizaba Durant, asegurando que "es una época muy salvaje en la NBA".

Según han explicado varios medios estadounidenses, los Mavericks ya barruntaban desprenderse de su estrella desde hacía semanas, supuestamente preocupados por los "problemas físicos constantes" de Doncic, que tan solo ha disputado 22 partidos esta temporada, fuera prácticamente desde Navidad. Los regresos tras el verano, bajo de forma, también habrían sido vistos con preocupación.

"La defensa gana campeonatos", declaró el mánager general de los Mavs, Nico Harrison a ESPN tras las informaciones del movimiento, justificando la llegada de Davis, uno de los mejores defensores de la liga. La extensión del contrato del esloveno, que estaban negociando, podía haber sido el más alto de la historia, casi 350 millones de dólares. Una cifra que han debido considerar desorbitada.

Ninguno de los tres grandes implicados era conocedor de la operación. Davis y LeBron, buenos amigos, se separan y a este último se le añade otra superestrella, quizás la última gran oportunidad de anillo a sus 40 años. Eso sí, los angelinos vacían la pintura y JJ Redick tendrá que ensamblar a ambos, nada fácil. A cambio, consiguen uno de los mejores jugadores de la liga con mucha carrera por delante, el relevo perfecto de LeBron James.

"Todo el mundo va estar mirando su teléfono la próxima semana", bromeaba Durant. Hasta el 6 de febrero, la fecha límite de traspasos, puede pasar cualquier cosa.