Flick, tras engancharse a la lucha por la Liga: "No vi al Madrid, me fui a dormir. Hemos dado una buena respuesta"

Con la trama polaca tuvo suficiente Hansi Flick para ganar el partido sobre el Alavés (1-0) y acercarse al Madrid, el líder de la Liga. Lo tiene ahora a cuatro puntos, pendiente además del derbi que se vivirá este próximo sábado entre el equipo de Ancelotti y el Atlético del ‘Cholo’ Simeone en el Bernabéu.

"Sinceramente, no vi el partido del Madrid. De verdad. Estos últimos días han sido estresantes. Lo mejor para el estres es irte pronto a dormir", ha reconocido el técnico azulgrana. "¿Qué hacía? Dormía. Estaba durmiendo. Y dormí muy bien, le puedes preguntar a mi mujer, de verdad", ha subrayado Flick.

"Había muchos partidos ayer y tomé la mejor decisión. No verlos e irme a la cama a dormir" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Por la mañana he visto el whatsapp y Dela me envio mensajes. Había muchos partidos ayer y tomé la mejor decisión. No verlos e irme a la cama a dormir", ha añadido en torno a De la Fuente, el entrenador de porteros. "Pero hemos dado una buena respuesta. Tenemos que hacer nuestro trabajo para ponerles presión", ha precisado Flick.

Con la trama polaca -Szczesny no comete errores y sale hasta casi ovacionado de Montjuïc y Lewandowski marca goles que sirven para enganchar al Barça al campeonato- salvó una áspera tarde en la montaña olímpica, con 42.900 espectadores en las gradas de un luminoso y soleado domingo.

"Lewandowski es el mejor delantero. Dentro del área es el mejor y es ahí donde lo necesitamos" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Lewandowski es el mejor delantero. Dentro del área es el mejor y es ahí donde lo necesitamos. Es su trabajo. Siempre digo que es el mejor 'nueve' dentro del área. No ha sido fácil el partido", ha reconocido el entrenador azulgrana, explicando que el juego de su equipo mejoró en la segunda mitad.

Los decisivos cambios de Flick

"Gavi quería seguir jugando, pero no es su decisión. Es la decisión del médico y hay que respetarla", ha añadido Flick sobre la medida de sustituirlo tras el golpe en la cabeza que recibió producto de un choque con Conechny. Él quería seguir, pero el doctor Carles Miñarro no lo autorizó. Y Flick avaló a su médico.

"Nos dijo que había que mirar con cuidado y Gavi está bien. Ya está camino de casa después de estar en el hospital, sé qué él quiere jugar siempre, pero hay que cuidarlo", ha explicado el técnico azulgrana.

Lewandowski celebra el 1-0 del Barça al Alavés en la segunda parte de Montjuïc. / Jordi Cotrina

Flick, además, se salió con la suya porque intervino, y con acierto, en el descanso. Estaba espeso el Barça -tres remates, solo uno a puerta, el de Pedri- en la primera mitad y luego reaccionó con las decisiones del técnico alemán. Quitó a Araujo (tenía una amarilla) y puso a Eric García para tener mejor salida de balón.

"En la primera parte, y tras las lesiones, el equipo no tuvo el ritmo. Por eso decidimos hacer esos cambios para pasar mejor, más rapido, ademas Araujo tenía la tarjeta amarilla", ha indicado Flick.

Elogios a Frenkie de Jong

Sacó al mismo tiempo a Marc Casadó y colocó a Frenkie de Jong. El equipo se lo agradeció. También apareció el método de Flick cuando prescindió de Raphinha para introducir primero a Ferran Torres y luego, ya en los últimos instantes, cambió de lateral zurdo: Gerard Martín por Balde.

"Cambiamos por eso. Con la pelota Frenkie es muy bueno, tiene mucha confianza, nos ayuda mucho", ha dicho feliz sobre el rendimiento del neerlandés. "Ha mejorado mucho en la defensa también", ha precisado.

Szczesny sale fuera del área para frenar un ataque del Alavés en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Acabado el partido, ni un solo disparo a puerta del Alavés. Y por vez primera en los tres últimos meses el Barça selló su portería a cero. No ocurría desde el 0-4 del Bernabéu el 26 de octubre. No ha querido hablar tampoco de los árbitros. "Su trabajo no es fácil y no hablaré de eso, tienen un trabajo muy difícil, lo hacen lo mejor posible y es lo único que puedo decir, nada más", ha dicho el alemán.

Mientras Flick comparecía ante la prensa sus ayudantes organizaron una inusual sesión de entrenamiento tras el triunfo ante el Alavés. Hasta nueve jugadores realizaban ese entrenamiento dominical. Y el entrenador alemán disfrutaba de su elección en la portería -"con Szczesny en la portería no perdemos", dijo hace unos semanas- y del reencuentro de Lewandowski con el gol.

30 goles de Lewandowski

Suma ya 18 en la Liga (Pichichi del torneo) y 30 en esta temporada a tan solo tres de su mejor registro: los 33 tantos de la temporada 22-23, mientras Flick también saboreaba que su trampa del fuera de juego había vuelto a salir bien.

Hasta en 11 ocasiones estuvieron en posición ilegal los jugadores del Alavés, cerca del récord de 12 en que caía el Madrid de Mbappé en el Bernabéu.