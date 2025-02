El Barça sale abucheado del Palau tras derrumbarse ante el Manresa

El Baxi Manresa visitó el Palau (92-103) en un momento delicado del Barça. El conjunto de Peñarroya parece que no es capaz de asentar las buenas sensaciones, que no termina de echar de su mente los fantasmas de las derrotas cercanas. Parecía que había superado el momento crítico de la temporada donde todo eran problemas, donde el equipo no fluía y la figura del entrenador, Joan Peñarroya, se ponía en entredicho. Llegó a estar al límite. Sin embargo, todo apuntaba a que la dinámica se había redirigido.

La derrota del Barça contra el Baskonia de Pablo Laso en el último duelo de la Euroliga no fue buen presagio para los azulgrana. Y los malos augurios se confirmaron cuando se completaron los 40 minutos de encuentro. El equipo de Peñarroya volvía a caer, esta vez ante un Baxi Manresa que mantuvo la tensión en los duelos y supo imponerse en los momentos de bajón de los locales.

El Palau se cabreó. Ondearon los pañuelos, hubo gritos de "¡fuera, fuera!" en el último cuarto, y algunos de los grupos de animación se marcharon antes de que el partido terminara. Vuelve a un punto muerto el equipo. O reacciona o las consecuencias empezarán a precipitarse. La Copa del Rey está a la vuelta de la esquina (del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria).

El primer cuarto terminó con igualdad absoluta (20-20). Ambos equipos pusieron sobre la mesa sus cartas: el Barça una finura esperanzadora, y los visitantes su terquedad. La competitividad del primer tiempo no sirvió de mucho, ya que en el segundo las cartas se traspapelaron. El conjunto de Peñarroya fue perdiendo contundencia a la vez que el de Diego Ocampo cada vez se iba haciendo más grande. Al descanso, el Manresa se marchaba dos puntos por encima (44-46) y con toda la voluntad de seguir reduciendo al Barça.

En la segunda mitad, el Barça fue cuesta abajo y sin freno. El Manresa le fundió a triples, además de ir aumentando su presencia en toda la pista. Los de Peñarroya no consiguieron apenas revolverse ante la superioridad de los visitantes. Ni un último cuarto tosco le dio esperanzas al Barça. El Manresa tuvo más carácter, más carisma, y se plantó delante de un Barça anodino. Y ante un Peñarroya que llegó a perder los papeles en la banda, siendo Metu quien lo parara mientras se enfrentaba al árbitro tras recibir una técnica.

El Manresa terminó superando los 100 puntos en el luminoso y la crueldad de una nueva derrota cuajó en un Palau donde ondearon los pañuelos en las gradas. El socio no está contento ante la temporada deficiente del equipo y lo expresó a voz en grito.

"Estamos hundidos"

"Lo sentimos mucho", confesó Darío Brizuela tras el partido. "Somos los primeros que estamos jodidos y hundidos. No hemos sabido jugar con más calma", radiografió escueto el azulgrana, que se ha marchado junto a todo el equipo prácticamente cuando ha sonado la bocina entre los abucheos del Palau.

"He hablado con los que hablo siempre. No hemos tocado ningún tema [sobre confianza del club en él]", contó Joan Peñarroya después de la dolorosa derrota ante el Manresa. "Lo de hoy no es una derrota cualquiera. Nos tiene que hacer reflexionar a todos. Hemos perdido algunos partidos, pero hemos competido todos los partidos. Hoy no. Y en casa. Hoy no es una derrota más. Lo que hemos dicho en el vestidor es que no tenemos que responsabilizar. Hoy hemos estado muy por debajo de lo que teníamos que hacer todos. La imagen de hoy no es la que tenemos que dar y menos en el Palau", añadió el técnico.

"El rival nos has pasado físicamente por encima", contó Peñarroya tras la derrota. "Nos han sacado del campo. Es muy complicado jugar todos los partidos al 100%. La de hoy ha sido una sensación mala porque, al margen de las apreciaciones tácticas o técnicas, es que el rival ha estado muy por encima de nosotros", añadió el entrenador azulgrana.

El Palau les ha despedido con abucheos y pañolada. Dolorosa para el vestuario, pero el entrenador entiende que la afición no esté contenta. "Es respetable lo que hagan los aficionados. Nos sabe mal no tener los resultados que al Palau le gustaría. Seguiremos. Los que estamos persistiremos. Es el momento de estas unidos en el vestuario y ser consciente del partido que hemos hecho hoy".