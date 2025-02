Barça-Alavés: Szczesny y 10 más

Seis meses de temporada lleva el Barça de Flick. Seis meses, un título (la Supercopa de España), en desventaja en la Liga, fiable y sólido en Europa, con tres porteros que han desfilado por esa posición: Ter Stegen, Iñaki Peña y Szczesny. La grave lesión del meta alemán en Vila-real (22 septiembre) abrió la puerta de la titularidad para el portero alicantino , quien ha perdido esa condición con el inicio de 2025. Ahora el debate ya está más que liquidado, una vez Flick ha confirmado que el dueño de ese lugar tan estratégico es el experto polaco.

Tras cuatro semanas de idas y venidas, en los que ambos guardametas iban alternándose en la portería, el técnico ha querido ser contundente. "Sí, ahora mismo Szczesny es el número uno", contó Flick antes de recibir este mediodía al Alavés en Montjuïc visualizando así y de forma oficial, el sorpasso.

Tampoco quiso el alemán dar demasiadas explicaciones tácticas sobre las causas que le han movido a tomar esa inesperada decisión, que ha dejado tocado, tanto en lo emocional como en lo futbolístico, a Iñaki Peña. Fue escueto y, a la vez, muy claro.

Tres meses de pretemporada

A sus 34 años, Szczesny es ya el "número uno" del Barça, tarea para la que se ha preparado durante tres meses de pretemporada que ha realizado, al mismo tiempo que se vivía la competición oficial. Llegó a inicios de octubre, días después de confirmarse que Ter Stegen se perdía toda la temporada por una grave lesión -rotura completa del tendón rotuliano- en la rodilla derecha.

Szczesny desplaza en largo el balón durante el Barça-Atalanta de la Champions en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Estuvo el polaco formándose en la idea ‘flickniana’ de juego, intentando empaparse de ese atrevido modelo que lleva al portero a vivir al borde del precipicio, teniendo a su defensa a 40 metros -en el mejor de los casos- e incluso 50, dejando un latifundio entre sus compañeros y él. Era el verdadero "número uno" para Flick, aunque mantuviera, de salida, su confianza en Iñaki. Lo era porque con el cambio de año, cambió todo.

Sellar la portería a cero

Se estrenó el polaco en el duelo copero de Barbastro (tres meses y dos días después de que se hiciera público su fichaje, susurrado por Lewandowski a la dirección deportiva del club), una vez completado el proceso de reinvención táctica con Flick. Aguardó el técnico a que el veterano polaco conociera su método y a sus compañeros, viniendo como venía de Marbella donde disfrutaba de las primeras semanas de su jubilación.

Iñaki Peña y Szczesny, en un entrenamiento del Barça en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / Efe / Alberto Estévez

Su prolongado paso por el banquillo -estuvo Szczesny hasta 15 encuentros con el chándal de suplente- hicieron pensar a Iñaki Peña que nada había cambiado. Pero erró el alicantino por mucho que en este pasado enero fuera titular en Getafe (Liga) y Betis (Copa).

Llegó la ‘locura’ de partido en Lisboa (cuatro goles encajados por el polaco, con un par de errores capitales al igual que una parada decisiva a Di Maria) y el técnico ya no dudó. Benfica, Valencia y Atalanta certificaron el cambio de guardián, oficializado ayer por Flick, quien anunció que no tocaría nada más ante el Alavés. Es ‘Szczesny y 10 más’. Con Iñigo Martínez ya de vuelta, a la espera de Dani Olmo y el objetivo de sellar la portería a cero en la Liga, algo que no ocurre desde el 0-4 del Bernabéu (26 octubre).