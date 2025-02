Aitor Ariño: "En el Barça se vive del fútbol. Si meten la pelotita, funciona; si no, no"

Hubiera preferido quedarse. Aitor Ariño (Penarth, Reino Unido, 1992), con el balonmano en la sangre (su padre jugó en el Granollers y en el Barça), ha sido durante más de 20 años jugador del equipo azulgrana. Al final de este año termina contrato con el Barcelona y él quería seguir en la capital catalana. Pero las circunstancias económicas del club y las decisiones de renovar la plantilla le han dejado fuera del vestuario. Ahora, con un nuevo destino ilusionante en Berlín, Ariño quiere degustar los últimos meses como culer dentro de la pista. Fuera lo será toda la vida.

¿Cómo ha tomado la decisión?

Yo sabía que acababa contrato este año. Con los agentes empezamos a hablar en verano, después de la Final Four. Siempre hemos dependido de la situación económica del club. Sabíamos que la apuesta de la entidad y del entrenador [Carlos Ortega] son los chicos jóvenes. Al principio de año empezamos a hablar, comencé a jugar muy bien y parecía que el club tenía la intención de hacerme la propuesta [de renovación]. Hablamos, pero vimos que no era viable. Entonces, decidimos buscar otras opciones. Me salió la opción de irme al Füchse alemán y era la primera que yo quería.

¿Se hace duro pensar que se va de aquí?

No me he visto aún fuera. Como sigo aquí, no se me hace duro. Tengo muchas ganas y predisposición a ir [a Berlín]. Era el sitio donde quería ir al principio, así que tengo mucha ilusión.

¿Qué es lo que pondera? Llevas toda su vida en el club, con una forma de jugar y de entender el deporte.

Lo primero que busqué es que fuera un equipo de la misma competición. Sabiendo que iba a salir de la Liga Asobal, queríamos una liga competitiva. Barajamos Francia, Bundesliga y otras opciones que no eran tan competitivas. Pero, sobre todo, que estuviesen en Champions. Como proyecto, me llamó mucho la atención y así fue.

¿Entiende el proceso de renovación que está teniendo el club en sus diferentes equipos o siente que a veces falta valorar más la figura del veterano?

Es complicado. Hay que entender la situación. Nosotros vivimos del fútbol en el Barcelona, y si meten la pelotita, aquí funciona; si no, no. El club tiene una manera de trabajar: el Barça puede mantener a cinco o seis jugadores con un nivel salarial top, pero los demás no se van a poder mantener. Es adecuarse a eso.

SANT JOAN DESPÍ 27/01/2025 Deportes. Retratos a Aitor Ariño, jugador de balonmano del Barça. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten. EPC

¿Qué pensaría aquel Aitor que entró por primera vez en el Barça?

Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado todo lo que he logrado. Solo con poder debutar ya habría estado más que satisfecho. Pero toda la carrera deportiva que he podido hacer, lo que he crecido dentro y fuera... He tenido a mis hijos, a mi mujer aquí, una vida de ensueño en Barcelona. Y eso es también gracias a poder trabajar aquí. Estoy muy agradecido. Ni en mis mejores sueños estaba poder dedicarme así al balonmano.

¿Cómo ha vivido esta situación su familia?

Los pequeños aún no lo saben, porque tienen cuatro y dos años. Aún no se lo hemos dicho. Pero mi mujer siempre ha sido consciente de que esto podía pasar. Como era el sitio donde queríamos ir, el país y la liga que nos gustaban, todos tenemos muchas ganas de empezar la nueva vida.

Elegir un sitio nuevo donde vivir entiendo que fue un poco decisión de todos.

La suerte que tenemos es que en casa hablamos alemán porque mi mujer es nativa. Nuestra intención era que la escolarización de los niños fuera en alemán. Por eso es el primer país al que queríamos ir. La familia es una parte fundamental de la decisión, porque al final nos movemos todos juntos.

¿Cómo lo está llevando su pareja?

Por ahora bien. Gracias a Dios, ella también trabaja y ha escalado laboralmente. Con 28 años está en un muy buen momento en su empresa. Tiene que cerrar esta etapa y a mí se me hace un poco duro porque no dejas crecer ni volar a la persona que tienes al lado porque te acompaña en esta aventura. Estoy seguro de que en cuatro meses estará trabajando en Alemania.

Cambiar de club, marcharse de su casa, va mucho más allá de cambiar los colores. Para usted y para todo su entorno.

Por suerte el club nos ha ayudado muchísimo. Tienen mucha gente trabajando para nosotros y ya tenemos piso, colegio de los niños... Nos han puesto muchas facilidades.

Le hace despreocuparse un poco.

Sí, sobre todo porque llego allí con las cosas más o menos cerradas. Tenemos fechas para todo, muy organizado y superbien.

Le quedan unos meses aquí ¿Se le va a hacer raro?

Lo tengo claro. Lo único que quiero es disfrutar con los socios, con los culés, con las personas que me han apoyado desde que debuté. Competir pero disfrutando. No he empezado a jugar ahora desde que se anunció la decisión, pero tengo ganas de ir al Palau una vez ya se sabe todo. Antes todo eran especulaciones, con todo el mundo preguntando. Ahora estoy más tranquilo.

Se ha quitado un peso de encima con el anuncio.

Sí, sobre todo porque empecé la temporada compitiendo al máximo para intentar conseguir un buen contrato aquí. No se dio y busqué jugar al máximo para tenerlo fuera. Ahora ya está. Me he quitado ese peso, sé dónde voy, estoy tranquilo y he firmado por tres años. Ahora, a disfrutar.

Lo hizo con Víctor Tomàs, también emblema del Barça.

Él es mi agente. Se dio la oportunidad y me hacía ilusión que alguien que ha estado conmigo pudiese formar parte de esta decisión. Me ayudó en todo este proceso para encontrar equipo.

¿Le ayudó su visión desde fuera? Él también tuvo una salida del Barça complicada.

Sí, él tuvo su situación y también fue complicada. Eso va entre el club y él y cada uno tiene su visión. Él ahora trabaja como agente. Es totalmente diferente la visión que él pueda tener personalmente del club que luego como agente. Siempre mira lo mejor para mí. Si hubiera tenido aquí opciones adecuadas para quedarme, me habría quedado.

¿Le da vértigo el cambio o lo lleva bien?

No lo sé, porque nunca lo he vivido. Toda mi vida he estado aquí. Pero tengo muchas ganas. Nunca he entrado a un vestuario siendo el nuevo, siempre he recibido a otros. Ahora me tocará vivirlo, conocer nuevos grupos, nuevos roles, otra forma de trabajar, otro país, otra liga... Todo eso me motiva.

Con 32 años en el deporte, parece que no le quedarían primeras veces, pero va a tener las suyas ahora.

Sí, totalmente. Como el hablar otro idioma. Siempre ha llegado gente extranjera y nos hemos reído en el buen sentido. Ahora se reirán de mí con mi alemán, aunque estoy dándole.

¿Cómo han recibido la noticia sus compañeros?

En el vestuario, muy bien. Todos se han alegrado por mí porque entienden la situación. Es lo que nos toca, son decisiones. Ellos estan muy contentos por mí porque saben que voy a un equipo top.

¿Cómo cree que le va a recibir el Palau?

El Palau... No lo sé. Como en toda la vida, habrá cosas bonitas y cosas malas. Siempre lo he dejado claro: mi primera opción era el Barcelona. No se dio, pero siempre he sido culé y, mientras no estemos en contra, siempre les voy a desear lo mejor. Cuando termine mi carrera deportiva, voy a ser del Barça toda la vida. Supongo que el culé que va al Palau y me conoce, lo va a vivir bien y va a disfrutar como quiero que disfruten de mi juego hasta final de año.