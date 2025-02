Las lágrimas de Manolo González tras tumbar al Madrid: "Estábamos cansados de escuchar que no tenemos nivel de Primera"

Manolo González no podía ocultarlo. Lloró. Se abrazó a todo aquel que tuvo cerca. Saludó a la afición sin poder siquiera sonreír. Sufrido como pocos, el técnico del Espanyol vivió uno los momentos más emocionantes desde que alcanzó el sueño de dirigir al equipo blanquiazul. Y sólo quería liberarse. Mirar al cielo, quizá buscando respuestas a su formidable triunfo frente al líder, un Real Madrid que salió de Cornellà zarandeado, apesadumbrado ante la fiabilidad del portero Joan García, y quejoso, por ver que era Carlos Romero quien lo ajustició. Precisamente, el lateral para quien los madridistas habían reclamado una tarjeta roja por una dura entrada a Mbappé.

Pero nada iba a torcer la fiesta a los futbolistas del Espanyol, que montaron un gran guateque en el vestuario mientras cantaban que Manolo les diera un par de días libres por vencer al Madrid. Manolo bromeó, aunque muy serio. "Aquí siempre piden dos días, pero toca seguir currando", respondió el entrenador blanquiazul, ya algo más calmado, de regreso al césped y agarrando con fuerza el micrófono de DAZN.

Le cuestionaron por su emoción. Por su llanto. Por esos ojos rojos que desvelaban tanta emoción. Y Manolo no tuvo más remedio que echar la vista atrás. "Llegué aquí en una situación muy complicada. Jugando un playoff y sabiendo que el Espanyol tenía que subir sí o sí. Y después llegué a Primera sabiendo que, si todo va mal, el primero que se tiene que ir soy yo", suspiraba el técnico, consciente de que su puesto ha estado en discusión durante varias fases de esta temporada.

Y continuó con una reivindicación: "Estábamos cansados de escuchar todo el año que no tenemos nivel para esta categoría". El Espanyol pudo salir del descenso gracias a su victoria contra el Madrid, aunque aún tendrá que esperar al desempeño del Alavés este domingo en Montjuïc para consolidar su agradecida posición. Los vitorianos están dos puntos por detrás.

No pudo librarse Manolo González de la polémica de la noche, la entrada por detrás de Romero a Mbappé que no fue castigada con roja. Algo que Carlo Ancelotti calificó como "inexplicable" por el "riesgo de lesión". "Fue una entrada dura, pero de amarilla. Fue parar detener una contra, pero no para lesionar al rival. No fue una entrada exagerada. Ni lo toca, al menos de una manera peligrosa. Carlos [Romero] no es un jugador de ese tipo, al contrario. Incluso nosotros le pedimos que sea más intenso a veces", se explicó el entrenador del Espanyol.

Romero, una vez concluido el partido, quiso explicarse. Fue sincero. "Sabía que era imposible pararlo en carrera. Intenté frenarlo como pude. Fue una entrada un poco dura, y pedí perdón a Mbappé. No fue a más. Ya está".