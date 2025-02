Ancelotti, sobre la entrada a Mbappé: "Nos parece inexplicable que no haya sacado la tarjeta roja"

"Intenté frenarlo como pude porque sabía que parar a Kilyan en carrera es casi imposible. La verdad es que fue una entrada un poco fea , no me gustó". Así comenzó Carlos Romero, el lateral zurdo del Espanyol, explicando la jugada (m. 60) en la que entró por detrás a Mbappé frustrando una peligrosa acción de contragolpe del Madrid.

Fue ese defensa blanquiazul quien firmó luego el tanto de la victoria en el último suspiro del partido. "Le pedí perdón", ha contado el defensa blanquiazul revelando en público las disculpas que le dio en privado al delantero francés. Y eso enfureció a Carlo Ancelotti, el técnico blanco.

"No creo que toque al rival de una manera peligrosa. Si Carlos hace esa entrada es para parar la contra y sin ninguna maldad. Es tarjeta amarilla" Manolo González — Técnico del Espanyol

"Es una falta clara, es una entrada muy fea porque había riesgo incluso de una lesión, afortunadamente no fue así", ha dicho el entrenador italiano tras caer ante el Espanyol (1-0).

Kylian Mbappe es atendido en el césped tras una entrada de Romero. / AFP

"No la veo tan exagerada, no creo que toque al rival de una manera peligrosa. Si Carlos hace esa entrada es para parar la contra y sin ninguna maldad. Es tarjeta amarilla", ha dicho Manolo González, el técnico perico, que rompió a llorar sobre el mismo césped una vez consumado el triunfo sobre el Madrid.

"Nos parece inexplicable que no haya sacado tarjeta roja", comentó Ancelotti en un mensaje que repitió hasta en tres ocasiones de su breve comparecencia ante la prensa en el RCDE Stadium. “Es una falta clara. Y es inexplicable la decisión que ha tomado el árbitro y también el VAR”, ha añadido el técnico del Madrid.

Fue más allá Ancelotti. "El VAR está también para estas cosas. Es inexplicable porque lo ha visto todo el mundo. Y ellos no lo han visto", ha insistido el entrenador italiano, al mismo tiempo en que el Madrid, a través de sus cuentas en las redes sociales, tenía claro lo que había pasado en RCDE Stadium. "Derrota en Barcelona, con polémica arbitral y del VAR".

"Lesión muscular de Rüdiger"

No ha querido después el entrenador blanco analizar si existía una campaña arbitral contra su equipo. "Yo no quiero hablar de este tema. Me refiero a lo que ha pasado hoy en el partido, me ha parecido inexplicable, lo ha visto todo el mundo", ha dicho Ancelotti, quien después ha reconocido que "el Espanyol ha jugado un buen partido, ha defendido muy bien y el encuentro no ha sido tan malo como dice el resultado".

Los jugadores del Madrid se interesan por la lesión muscular que sufrió su compañero Rüdiger en el minuto 15 del duelo ante el Espanyol en el RCDE Stadium. / Efe / Siu Wu

La derrota contra el Espanyol ha dejado, además, el liderato pendiente de lo que suceda el próximo sábado en el derbi Madrid-Atlético en el Bernabéu. Ahora el equipo de Ancelotti domina la Liga con un punto de ventaja.

Y en el camino ha perdido también a Rüdiger. "Ha tenido una lesión muscular, tendrán que valorarlo", ha confesado el técnico blanco, eludiendo cualquier análisis sobre la inacción del club madridista en el mercado de fichajes que expira este lunes 3 de febrero. "No te puedo contestar, lo hemos hablado, lo hemos pensado y sabemos perfectamente lo qué tenemos que hacer".