Manolo González, antes del Espanyol-Madrid: "¿Si salimos entregados antes? Esa creencia es de la gente del Barça"

Acaba de empezar la segunda vuelta (solo se llevan dos jornadas), pero al Espanyol se le acaba el tiempo. Sigue sumergido en el pozo de la Liga, ubicado en el antepenúltimo lugar, con apenas 20 puntos. A solo uno del Alavés, el rival que le marca la frontera de la salvación. No logra escaparse de esa zona que le llevaría, de nuevo, a Segunda División.

Necesitaría el Espanyol ganar este sábado por la noche al Madrid, el líder del campeonato, estimulado por el lleno que se aguarda en el RCDE Stadium. Pero necesita, sobre todo, el equipo de Manolo González encontrar el hilo del juego, algo que lleva meses y meses buscando sin éxito alguno.

Pero no saldrá entregado antes. Ni mucho menos. Se puso serio el técnico blanquiazul cuando le cuestionaron sobre ese asunto indicando que el Espanyol salía entregado al Madrid antes incluso de jugarse el partido. "Esa creencia debe de ser de gente del Barça", ha explicado con energía.

Y cree su entrenador que ya está preparado para desafíar a los madridistas, tomando como ejemplo el partido del Bernabéu, a pesar de la derrota (4-1). Pero el Espanyol resistió hasta el minuto 75 con empate (1-1). Luego, encajó tres tantos en el cuarto de hora final porque, según su técnico, cometió "desajustes infantiles" en la defensa.

"Es un buen momento para recibir al Madrid y a cualquier equipo", ha dicho el técnico blanquiazul, convencido de que el Espanyol tiene la capacidad para "tumbar" al conjunto de Ancelotti rechazando cualquier atisbo de claudicar antes de iniciarse el partido.

"¿Se puede ganar al Madrid? ¿Crees que saldrá el Espanyol entregado como se dice en algunos sectores?", le preguntaron a Manolo González nada más empezar la comparecencia ante la prensa. "Esa creencia es de la gente del Barça, supongo. Esas creencias me da bastante igual lo que digan al otro lado de la Diagonal, ¡qué quieres diga! Saldremos a competir", aclaró el entrenador perico.

Manolo González, el técnico del Espanyol, en una comparecencia ante la prensa. / @RCDEspanyol

"Saldremos a competir y a ganar. El vestuario y el cuerpo técnico piensa que somos capaces de ganar al Madrid o a cualquier equipo de la Liga. Si estamos metidos, concentrados y hacemos el partido largo estamos muy convencido de que somos capaces de tumbar a cualquier rival", ha precisado González.

Cinco goles en siete partidos

Tras sumar siete puntos de los últimos 21 en juego, el Espanyol creía que podría huir de tanta penumbra. Pero no sale de ahí abajo castigado por su falta de eficacia: apenas cinco goles ha marcado en los 560 minutos de Liga que se han disputado en este enero de 2025.

"Tenemos que saber jugar los mini partidos que habrá en los 90 minutos. Si controlamos sus transiciones estaremos muy cerca de la victoria", ha comentado el entrenador del Espanyol, tras confirmar que apurará hasta las últimas opciones para contar con Bryan Olivan, una vez descartada, eso sí, la presencia de Graugera.

Una imagen panorámica del RCDE Stadium, que albergará este sábado el Espanyol-Madrid. / @RCDEspanyol

"Sabemos lo que somos. Y somos conscientes de que trabajando y compitiendo al nivel que tenemos somos un equipo al que es difícil ganarle en casa. Queremos tener un día grande y dedicárselo a la afición del Espanyol, que es lo mejor que tenemos", ha dicho Manolo González, quien luego ha lanzado una apasionada defensa de su colega Ancelotti.

"Ha llegado un punto en el fútbol en que lo discutimos todo. Yo voy al cirujano y no le digo cómo me tiene que operar porque no tengo ni puta idea", ha explicado el técnico del Espanyol. "Hay gente que lo más parecido que ha visto a un balón es una caja de zapatos, pero critica a Ancelotti. Para mí, es un señor, un ejemplo en la manera de comportarse con el rival. Ojalá yo gane la milésima parte que él y como rajar y decir barbaridades también, pues es una más de éstas", ha sentenciado Manolo González.