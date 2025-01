Adam Raga, ante su retirada del Trial: "Me da igual que me comparen con Toni Bou"

Lleva más de 20 años compitiendo en Trial al máximo nivel, es campeón del mundo y el desarrollo de este deporte no podría entenderse sin su figura, pero el primer recuerdo que tiene Adam Raga (Ulldecona, 1982) sobre una moto se remonta a más de 40 años atrás. “Tendría dos años. Tengo una imagen grabada en la que estoy sobre el depósito de la Bultaco Sherpa de mi padre. Me dejaba dar gas”, rememora el veterano piloto que este fin de semana tras competir en el Trial Indoor de Barcelona colgará el mono.

Cuenta en su haber seis títulos mundiales y ocho títulos nacionales, así como un palmarés que suma más de 350 podios en la máxima categoría del mundial, y un máximo histórico de participaciones, un total de 23 desde su creación en 1978, en el evento de Barcelona en el que este fin de semana pondrá fin a sus 27 años de trayectoria profesional. “Decir adiós en Barcelona, en casa, es un final perfecto”, subrayó el piloto a EL PERIÓDICO el miércoles durante la presentación del evento.

“En Barcelona conseguí mi primera victoria. En 2001 estuve aquí viendo a mis ídolos, y tan solo un año después en mi debut, en 2002, les gané. Fue un sueño hecho realidad. Jamás lo hubiera podido imaginar. Ese recuerdo no se me va a borrar nunca”

“En Barcelona conseguí mi primera victoria. En 2001 estuve aquí viendo a mis ídolos, y tan solo un año después en mi debut, en 2002, les gané”, recuerda el piloto emocionado repasando su carrera. “Fue un sueño hecho realidad. Jamás lo hubiera podido imaginar. Ese recuerdo no se me va a borrar nunca”, asegura Raga. Desde entonces han pasado más de 20 años y los triunfos no han dejado de sucederse.

Adam Raga hace un 'wheelie' con su moto de competición frente al Palau Sant Jordi de Barcelona. / VICTORIA ROVIRA

El trial, toda una vida

“El trial para mí ha sido mi vida. Desde que era pequeño en mi casa se vivió este deporte con locura. Pasó de ser mi 'hobby' y pasión a ser mi trabajo, pero jamás dejó de ser pasión”, afirma el piloto, que afirma que nunca se va a desvincular del todo de este mundo. “Me apetece dedicarle tiempo a otras cosas, a la familia… Pero voy a seguir en el trial con mi escuela de pilotos y contribuyendo en todo lo que esté en mi mano para promocionar este deporte”, afirma el piloto. Raga montó una escuela de pilotos hace años en la que acompaña a jóvenes promesas en su entrenamiento y desarrollo en el trial, y ha optado por no desvincularse de Sherco, la marca francesa que le ha apoyado estos últimos años de competición, para la que continuará aportando su conocimiento en el desarrollo de productos.

“Soy de Ulldecona pero competía siempre en Barcelona y mis padres se levantaban a las 4 o las 5 el día de carrera para llevarme a competir”

Sus inicios los recuerda con cariño y agradecimiento. “Soy de Ulldecona pero competía siempre en Barcelona y mis padres se levantaban a las 4 o las 5 el día de carrera para llevarme a competir”, rememora. El seis veces campeón mundial comenzó a rodar sobre una moto de trial casi al mismo tiempo que daba sus primeros pasos, con poco menos de tres años. “Sé que fue un gran esfuerzo para ellos. Y que sin su ayuda ni la de la gente maravillosa que me he ido encontrando en mi carrera, no hubiera sido lo mismo”, asegura.

La sombra de Toni Bou

A pesar de que sus títulos hablan por sí solos, la figura de Raga aparece en muchas ocasiones indiscutiblemente ligada a la de Toni Bou. “A mí me da igual que me comparen con Toni. A veces me han dicho ‘tienes seis campeonatos del mundo que en cualquier deporte o disciplina sería una cosa excepcional, pero comparado con Toni, que tiene 36, no son tantos’”, explica el piloto, que apunta que sin duda, más allá de los títulos y comparaciones él se enorgullece de su constancia. “Una de las cosas que más valoro de mi carrera deportiva son los 27 años que llevo compitiendo al máximo nivel, casi siempre en el podio. Eso es algo muy difícil, e incluso lo he conseguido en años que me he lesionado. Los títulos son importantes, claro que sí, pero también llevar tantos años aquí”.

“Con Toni hemos tenido nuestros rifirrafes, pero siempre hemos tenido muy buena relación, de mucho respeto"

Toni Bou y Adam Raga en el Palau Sant Jordi de Barcelona / VICTORIA ROVIRA

A pesar de la patente competitividad entre ambos, Adam afirma que la relación con Toni en todos estos años de competición no ha sido mala. “Hemos tenido nuestros rifirrafes, pero siempre hemos tenido muy buena relación, de mucho respeto. Con otros rivales en otros momentos como Dougie Lampkin o Takahisa Fujinami sí que tuve mucha más rivalidad y fue más dura. Con Toni firmamos una especie de pacto de ‘que gane el mejor’ pero sin caer en juegos sucios, que a veces los hay”, sentencia el piloto.

A pesar de que la decisión de su retirada está tomada y es firme, Raga ha llegado al final de su etapa en la élite mostrándose competitivo. Este año, con el fin de llegar a esta prueba de Barcelona, ha mantenindo su nivel competitivo al límite sembrando la duda entre los aficionados de si realmente debía retirarse. “Es unad ecisión meditada desde verano. Ahora solo quiero disfrutar o intentar disfrutar al máximo esta última competición. Tengo un 'mix' de sentimientos pero quiero conseguir el mejor resultado posible”, resume.