Acumulen palomitas, siéntense en el sofá y vean cómo se descuartizan los dos últimos campeones

No es de extrañar ¿verdad? que ni a Florentino Pérez ni a Carlo Ancelotti les guste el nuevo formato de la Champions League y prefieran la tan improvisada (y esperada) Superliga.

No es de extrañar porque el pasotismo y el despiste, que han estado presentes en muchos de los partidos que el Real Madrid ha disputado en la fase previa de la Champions han terminado colocándole antes, incluso, del final de las ocho jornadas, en una situación mundana, es decir, más allá del octavo puesto, que garantizaba, no solo la tranquilidad de evitar una dolorosa eliminatoria de 16º de final sino la posibilidad de ser eliminado.

La hora de Mbappé

Aquello que ‘Carletto’ trató de disimular repetidamente sin decir la verdad y hablando de “falta de compromiso colectivo” era, simplemente, tal vez, que estos chicos blancos, liderados ahora por un impresionante Kylian Mbappé, se creen, porque así lo señala la historia y lo recuerda su insuperable vitrina, que el Real Madrid siempre sale adelante.

Nadie, ninguno de los grandes favoritos a ganar la Champions, se hubiese querido meter en el lío que se ha metido el Real Madrid por su desidia, por su mala cabeza, por su sobradez, por la autosuficiencia de sus estrellas, que siempre creen que sobrevivirán a todo e, incluso, al tiempo, remontando en el minuto 96. Ha pasado y se entiende. Pero medirse a uno de los más recientes campeones en una fase tan prematura de la Champions es, sin duda, uno de los mayores errores de la ‘era Ancelotti’.

Aquella "falta de compromiso colectivo" denunciada reiteradamente por Carlo Ancelotti ha conducido al campeón a una dura eliminatoria suicida con el Manchester City, un equipo que puede, perfectamente, eliminarlo

Es evidente que, ahora, mientras equipos poderosos como el Liverpool y el Barça se disponen a acumular palomitas para ver, sentados en el sofá de su casa, una más que suicida eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City, los blancos, que siguen aspirando a todos los títulos y lideran LaLiga, van a tener que ponerse las botas, trabajar duro y enfrentarse al único rival que no querían, el maltratado pero superviviente MCity del no menos impresionante Pep Guardiola.

A ‘Carletto’, ni siquiera le vale la explicación que solía ofrecer Johan Cruyff horas antes de un sorteo de este nivel: “Si mi equipo está bien, si mi equipo está en forma, quien debe preocuparse es el rival, es aquel a quien, por desgracia, le hemos tocado en el sorteo. Estando bien, no me importa con quien juego”. Pero es que el Real Madrid de este año, tal y como ha reflejado la clasificación de esta fase previa de la Champions, no está bien, siendo muy irregular. Por lo tanto, ningún madridista quería al City en este sexto enfrentamiento entre Madrid y Manchester.

Guardiola, técnico del City, durante el encuentro contra el Brujas en el Etihad Stadium de Manchester. / Reuters / Phil Noble

Es evidente que todos los madridistas, todos, consideran que este es el mejor momento para enfrentarse al maltratado y zarandeado MCity del mago Pep Guardiola, pero no hay duda de que es un arma de doble filo. El Real Madrid parte como claro favorito en esta contienda. El City no tiene nada que perder, es más, lleva (casi) todo el año perdiendo. Y, tal y como dijo el ‘noi de Santpedor’ hace un par de días, “dentro de dos semanas, seremos mucho mejores que hoy”.

150 millones invertidos

Madrid ya ha empezado a recordar que el City ha vuelto a tirar de su caja fuerte y ha reforzado su equipo en el mercado invernal con 150 millones de euros, invertidos en Marmoush, Khusanov y Vitor Reis. Eso tiene poca importancia. Es más, puede que, incluso, refleje el miedo a perder, siempre presente cuando uno se enfrenta a un equipo tan, tan, poderoso y ofensivo como es el City, campeón hace un par de años.

El enfrentamiento es tan suicidad que dejará fuera de la Champions, dentro de 19 días, a uno de los dos últimos campeones. La vuelta se celebrará en el majestuoso Santiago Bernabéu, un recinto que siempre ha tentado de Pep Guardiola y donde el mago del banquillo ha celebrado más de un triunfo colosal. Cierto, no lo visitará en su mejor momento, o sí, pero si alguien sabe como inquietar a la parroquia blanca es Pep Guardiola, que tiene a todos los medios madrileños en contra desde hace un montón de años.

El conjunto de Guardiola sabe cómo eliminar al Real Madrid y, como reconoció hace unos días, "dentro de quince días seremos mejores que hoy". Y en eso están, intentado recuperar las buenas sensaciones. Pep ama el Bernabéu.

Ni que decir tiene que, desde este mismo mediodía, Guardiola ya ha empezado su discurso, modelo tímido, modelo sufridor, modelo inferior, para que el Real Madrid se sienta cada vez más favorito. Pero, si en algún lugar del mundo saben que ésta puede ser una eliminatoria mortal, es en Madrid, es en el real Madrid, es en el despacho del ‘ser superior’ Florentino Pérez. Por descontado.

No ha habido bolas frías y calientes como contaban que tenía el gran Raimundo Saporta, otro de los seres superiores del Real Madrid, en los momentos de los grandes sorteos. La UEFA, sin duda, no está para premiar a Florentino Pérez, que quiere ver desaparecer esta Champions y sustituirla por su archimillonario Superliga, que ya no se llama así sino Unify League. Si no querían caldo, le han servido dos tazas. El Manchester City era el peor rival del mundo. Y ellos lo saben. Insisto, acumulen palomitas, siéntense en el sofá y miren como se descuartizan los dos últimos campeones de la Champions.