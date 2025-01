Todo el mundo habla maravillas de esta Champions...menos el Real Madrid, claro

Hay quien cuenta que el nuevo formato de la Champions League, que tuvo pendiente a media Europa en su última noche de clasificación en la fase de grupos, celebrada, el pasado miércoles, en 18 estadios europeos absolutamente repletos de aficionados, es el primer fruto futbolísticos de la Inteligencia Artificial. Vaya usted a saber.

Lo que sí es cierto es que esta nueva fórmula se estuvo elaborando, por parte de técnicos de la UEFA, durante seis largos años con un montón de modelos matemáticos, algoritmos y una minuciosa planificación para hacerla lo más atractiva, igualada y entretenida posible. No sé, la verdad, si detrás de la tan cambiante e improvisada Superliga que proponen y financian Florentino Pérez (Real Madrid) y Joan Laporta (FCBarcelona) hay tantas horas de trabajo, cálculo y meditación.

"Me gusta esta Champions, aunque tengamos que sufrir para clasificarnos, porque ha sido una lección para mi y mis jugadores, pues demuestra que nunca hay que dar nada por ganado. Ha sido una lección tremenda, sí" Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

Lo cierto es que, en la última jornada de ‘quali’, contrariamente a lo que sucedía otros años cuando casi todo el pescado estaba ya vendido, 27 de los 36 equipos participantes tenían algo que jugarse y, alguno de ellos, aquellos que estaban o pretendían ascender a la ‘clase de oro’, a los ocho primeros puestos, se jugaban un montón de millones de euros.

Ni que decir tiene que nunca antes tantos, tan buenos y tan ricos clubs se vieron con la soga al cuello. Antes de arrancar este formato, nadie hubiese acertado los ocho primeros puestos de esta fase inicial: Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille y Aston Villa. ¿Quién hubiese relegado al Dortmund, Bayern de Munich, Real Madrid, Milan, PSG, Juventus y City a una repesca? Nadie.

Erling Haaland durante el partido de ayer contra el Brujas / Conor Molloy / ProSportsImages

La nueva Champions hizo sufrir a los ricos y desesperarse a grandiosos y campeonísimos técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti. Esta Copa de Europa es, sin duda, más dinámica, más imprevisible, bueno, del todo imprevisible y, sobre todo, más atractiva, con enfrentamientos entre grandes desde la primera a la octava jornada.

Todo el mundo, a excepción del Real Madrid, su presidente Florentino Pérez y su entrenador Carlo Ancelotti, que encima equivocó el tiro al criticar este formato, ha lanzado, en las últimas horas, grandes elogios sobre el nuevo sistema, que, sin duda, supone un duro mazazo para aquella Superliga, que nació improvisada y ha terminado siendo rebautizada con el nombre de Unify League, patrocinada por Pérez y Laporta.

No deja de ser curioso que Ancelotti rechace esta competición tras sufrir tanto (“deberíamos haber despertado mucho antes de lo que lo hemos hecho”, comentó ‘Carletto’ el miércoles) con el argumento (erróneo) de que se juegan demasiados partidos. No, donde se juegan demasiados partidos es en la Unify League, cuya última propuesta (tal vez vuelva a cambiar el sistema, como ya ha ocurrido desde que la presentaron de forma tan improvisada) hace que cada equipo juegue hasta 14 partidos. La mala cabeza del campeón o la posibilidad de despreciar el nuevo formato, pensando que podía seguir jugando con la dejadez de otras ocasiones, ha hecho que, hoy, el sorteo de la 'eliminatoria extra' le depare el mal trago de enfrentarse al Manchester City.

"Es muy interesante porque te obliga a enfrentarte, ya desde el inicio, a equipos que, probablemente, solo te encontrarías si llegases a los cuartos de final o a las semifinales. Es una auténtica prueba para todos". Declan Rice — Centrocampista estrella del Arsenal

“Este nuevo formato de la Champions ha sido para todos nosotros, para el cuadro técnico y los futbolistas, una tremenda lección a tener en cuenta”, explica Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que estuvo más de 45 minutos eliminado en su choque ante el Brujas. “Podría decir que no me gusta porque hemos sufrido mucho, demasiado, pero hemos aprendido, por si no lo sabíamos, que, en fútbol, nada está garantizado. Por suerte creo que, dentro de dos semanas, seremos más fuertes. Ni a Real Madrid ni a Bayern del Munich, les gustará jugar contra nosotros”, señala Guardiola, que ha reforzado a su equipo con Omar Marmoush, Abdoukodir Khusanou y Vitor Rei.

“Yo estuve anoche en Villa Park”, explica Guillem Balagué, experto de la BBC Sports, “y puedo asegurar que hacía muchísimo tiempo que no vivía una noche tan especial, tan europea, tan ‘champions’, como esa. Fue todo vibrante y maravilloso, fruto de la pasión que genera el fútbol. Aston Villa y Celtic (4-2) se jugaban mucho y lo hicieron con una pasión inédita”.

Balagué defiende que todos los futbolistas de la Premier League con los que ha hablado cuentan maravillas de este formato. “Es un sistema que premia a los pequeños, a los menos ricos, a los modestos y pone en serias dificultades a los gigantes, como se ha podido comprobar con City y Bayern. Los futbolistas quieren jugar grandes partidos contra grandes rivales, porque de ellos salen sus mejores estadísticas, que son las que los mantienen en la cima del ranking y los convierten en candidatos a un gran traspaso”.

El francés Ousmane Dembele, del París Saint-Germain, celebra uno de sus goles ante el Stuttgart, en la Liga de Campeones. / EFE/RONALD WITTEK

“Me gusta, sí, este nuevo formato de la Champions porque nos enfrentamos a equipos, probablemente, más duros de lo que es habitual en una fase de grupos”, reconoce Declan Rice, el portentoso centrocampista del Arsenal. “En la otra Champions, normalmente solías encontrarte este tipo de equipos, de rivales, cuando alcanzabas los cuartos o, incluso, las semifinales”.

“Yo creo, en efecto”, comenta Unai Emery, entrenador del elogiado Aston Villa. “que la Champions necesitaba una remodelación y, sí, este formato me gusta porque, no solo es muy imprevisible, sino que te hace preparar todos los partidos, todos, con una intensidad única. Y, encima, los seguidores, se meten aún más en el mecanismo de la competición”.

“Me gusta muchísimo”, cuenta el brasileño y exazulgrana Thiago Motta, nuevo técnico de la Juve. “Y me gusta muchísimo porque es estimulante, diferente, todo es muy novedoso, premia las victorias más que los empates, los goles. Y, además, a los técnicos nos plantea nuevos retos, ya que debemos preparar todos los encuentros frente a rivales de alto nivel y, a menudo, fuera de casa. Creo que es una competición muy estimulante y así lo consideran los futbolistas a los que les encanta el nuevo escaparate”.

"Este formato te obliga a salir a ganar siempre. Antes, un puñado de empates podía clasificarte para la siguiente ronda. Ahora no, ahora la fórmula te exige salir a ganar de inicio e, incluso, tratar de meter muchos goles" Diego Pablo Simeone — Entrenador del Atlético de Madrid

Contrariamente a la opinión de Ancelotti, el alemán Hansi Flick, que ha vuelto a ilusionar a la ‘gent blaugrana’ con la posibilidad de ganar la Champions, sí es partidario de este nuevo sistema de juego. “Es muy interesante, porque nunca sabes lo que va a pasar. Ahora puedo decir que lo apreció porque hemos completado una estupenda primera fase y somos segundos de Europa, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, aunque soy muy, muy, feliz por nuestros aficionados”.

Incluso aquel que vive y juega ‘partido a partido’, incluso el que inventó el fútbol del 1-0 y 0-1, aquel que da tremendo valor a los empates, el Cholo’ Simeone, técnico del crecido y vistoso Atlético de Madrid, piensa que “este formato es muy estimulante porque te obliga a ganar. Antes, con varios empates, había suficiente para clasificarte para la siguiente ronda, ahora hay que salir a ganar todos los partidos”.