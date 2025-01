La Champions rescata esta noche los tiempos de "¡peligro en La Condomina!"

“¡Peligro en La Condomina!”, mítico, carismático y popular estadio del Real Murcia, era una de las frases que sonaba en el antiguo transistor, en las radios de antes, en las radios de siempre, durante aquellas interminables jornadas de carrusel futbolístico de las tardes de domingo, cuando todos los partidos de Liga arrancaban a las cuatro y media de la tarde.

Cuando escuchábamos aquel grito, aquella alarma, sabíamos que el balón rondaba la portería y que el gol estaba cerca en cualquiera de los siete, ocho, nueve o diez campos de la geografía española. Si el locutor forzaba la voz y gritaba como si no hubiera un mañana, estaba claro que el tanto estaba a punto de caer de un lado u otro.

La frase llegó a ser tan repetitiva, tan curiosa, tan alarmante, tan certera, tan compartida, llamaba tanto, tanto, la atención de los oyentes, de los aficionados que seguíamos las retransmisiones con la quiniela sobre la mesa, que, con el paso del tiempo, el pueblo se apropió de ella, de esa graciosa coletilla, y la utilizó para todo, especialmente para alertar al prójimo de algún peligro inminente. No solo la usábamos en lo deportivo, sino que la aplicábamos en todos los órdenes de la vida. Ya fuera en los estudios, en el trabajo, en la amistad o, incluso, en el amor.

"Esta jornada de Champions me la imagino como la mañana de los Reyes Magos, cuando te encuentras con un montón de regalos y no sabes por cual empezar. Es un regalo para la radio. Lo nunca visto, un auténtico placer" Dani Garrido — Carrusel Deportivo Champions, de la SER

Aquella radio apasionante, futbolera, ilusionante, vibrante, que provocaba la algarabía o la tristeza en el inmenso abanico de oyentes que compartían un montón de horas de incertidumbre, sufrimiento y alegría con sus equipos, revivirá hoy, de nuevo, con idéntico ímpetu y diversión, todo un estilo de vida de la mano de la última jornada de clasificación de la nueva Champions League, que citará a 36 equipos, en 18 encuentros, muchos de ellos decisivos para la clasificación de la siguiente ronda. Los "¡peligro en La Condomina!" de antaño serán, esta vez, internacionales, europeos, pero igual de excitantes, llamativos y provocadores que entonces.

Dani Garrido y el grupo del Carrusel Champions, de la SER, en plena fiesta. / EL PERIÓDICO

“Estos días, hemos estado hablando mucho en la redacción, especialmente para tratar de montar una noche de radio apasionante pero, sobre todo, para que no se nos escape ningún detalle”, cuenta Dani Garrido, de Carrusel Deportivo Champions, de la SER. “Y, en uno de esos días, se me ocurrió decir algo que les hizo mucha gracia a todos. Para mí, bueno, supongo que para todos los que trabajamos en la radio deportiva, futbolera, hacía muchos años que no teníamos una jornada así. Y estoy seguro de que todos, todos, la queremos disfrutar a tope. Y, cuando digo que se rieron cuando lo conté, es que les dije que para mí una noche así era como la noche de Reyes o, mejor aún, como la mañana siguiente a la noche de Reyes, cuando los Magos te habían dejado tal cantidad de regalos, que no sabías por cual empezar. Me temo que eso es lo que nos ocurrirá con esta trepidante jornada final de Champions”.

Ni que decir tiene que Garrido, como Paco González y su inmenso transatlántico de Tiempo de Juego, de la COPE, o Manu Martínez y Tablero Deportivo, en RNE, han tenido que modificar “y mucho” sus estudios y la infraestructura del mismo para poder dar cabida a las 18 pantallas de televisión, que les permitirán seguir, al segundo, los acontecimiento de los 18 partidos. González tendrá las habituales 11 pantallas en el estudio central y otras siete en una sala auxiliar. “Nosotros nos apañaremos con algo menos”, explica Martínez, “pues hay varios partidos que no tienen demasiada importante y, la verdad, no me he atrevido a pedir más decodificadores para verlos todos”.

"Cuando afronto estas noches, que son pura ilusión y emoción, pienso en Pepe Domingo (Castaño), aunque, la verdad, con tantos partidos y alternativas, no sé como meteríamos la publicidad. Bueno, él lo conseguiría, fijo, era único" Paco González — Tiempo de Juego, de la COPE

González asegura que en noches como estas encuentra a faltar “y mucho, hasta demasiado, aunque sé que no puedo evitarlo”, la ausencia de su amado compañero Pepe Domingo Castaño “aunque, bien pensado, hubiese sido una noche dura para él, pues ya me dirás con la de gritos, goles y situaciones esperpénticas que se pueden dar cómo metes la publicidad. Bueno, él se las hubiese ingeniado para que todo nos quedase redondo, así que hagámosle otro pequeño homenaje”,

González, como Garrido y Martínez, coincide en que pese a que no recuerdan una noche tan bestia radiofónicamente, creen que la emoción estará centrada en un puñado de partidos y futuras posibilidades de cruce. “Una cosa está clara”, sentencian los tres, “no es una última jornada de Liga donde el reparto de premios es definitivo e, incluso, está en juego el título; aquí, a muchos equipos, les da igual acabar el 14 que el 25, pero ruido haremos un montón”.

González recuerda que, hace años, hubo una eliminatoria de Copa, donde los grandes ya entraban en la primera ronda, con 19 partidos a la vez. “Recuerdo que fue tremendo y lo recuerdo porque, en plena retransmisión, se fueron a negro todos los ordenadores y, durante seis minutos, no pudimos conectar con ningún campo. Y ¡seis minutos! en la radio es un día”. “Yo recuerdo algo parecido”, añade Martínez, “una jornada final de Segunda con 11 partidos, pero llevo 14 años aquí, en Tablero, y no he vivido nada igual”.

Estudio de 'Tiempo de Juego', de la COPE, en una jornada de Champions. / EL PERIÓDICO

Garrido piensa en la mañana de los Reyes Magos, Martínez (“no te voy a engañar”) piensa, simplemente, en “no cagarla, pues me temo que, de pronto, cante un gol de alguien y diga que ese es el rival que le puede tocar al Real Madrid y que no sea así o que la cosa cambie al segundo; espero que el oyente me perdone”. Es más, el jefe de Tablero Deportivo lleva días rezando para que no fallen las conexiones. “Pero no hablo de las conexiones de los 18 partidos, no, no, hablo de las aplicaciones que nos suministran la clasificación, actualizada al microsegundo, de los 39 partidos”.

“Cuando afrontas una jornada tan apasionante como esta, piensas que te dedicas a esto por eso, por vivir momentos tan especiales y únicos como este”, señala Martínez. “Es pura radio, es ilusión por encima de todo, ‘gallina de piel’, que diría Cruyff”, añade González. “Debemos intentar trasladar al oyente la pasión que ponemos en nuestro trabajo porque cómo lo cuentas también forma parte de la película. Estamos hablando de emocionar, que no es fácil, no”.

"Nos vamos a divertir todos, seguro, pero temo equivocarme. No sé, decir que ese gol mete a ese equipo en el grupo de posibles rivales del Real Madrid y que, de pronto, cambie todo. Bueno, espero que el oyente nos entienda" Manu Martínez — Tablero Deportivo, de RNE

“Todos nosotros hemos sido unos enfermos del fútbol, del deporte y, sobre todo, de la radio, que, en ese sentido, es única. ¡No hay nada como la radio!, su inmediatez y pasión”, explica Garrido. “Y como antes de profesionales de la comunicación hemos sido oyentes, aficionados, forofos, cuando afrontamos una noche así pensamos mucho, mucho, en la gente que nos oirá y más en una noche donde los habrá de todos los colores, pero todos amantes del fútbol y de los suyos, claro. Y, la verdad, no es fácil ser de todos, no”.

Ya ven, los 36 mejores clubs de Europa, 18 partidos, 1.620 minutos (como poco) de fútbol, 900 futbolistas y millones y millones de combinaciones para decidir quien pasa y quién no. Solo hay nueve equipos que ya saben que hoy se acaba su singladura en esta Champions League tan especial, que empieza a herir las pretensiones de la Superliga de Real Madrid y Barça: Bolonia, Spartak de Praga, Leipzig, Girona, Estrella Roja, Sturn Graz, Salzburgo, Slovan de Bratislava y Young Boys.

Los componentes de 'Tablero Deportivo', de RNE, en plena retransmisión. / EL PERIÓDICO

“Es evidente”, comenta González, “que una parte importante de nuestra gente estará haciendo los cálculos a partir del minuto 80 para ver, no ya quien pasa y quien no, sino intuir y/o adivinar cuál puede ser el rival de cada uno de los tres equipos españoles, que esperemos acaben bien esta singladura”. Ninguno de los tres directores radiofónicos piensa en posibles tongos o ‘biscotto’, como llaman los italianos a los amaños deportivos. Todos coinciden en que muchas veces cuando preparas algo así, al final ocurre alguno y te eliminan. Eso sí, será una gran noche de transistores en los banquillos.

Es un regreso al futuro, es pura nostalgia, toneladas de emoción, que es lo que distingue a la radio de cualquier otro medio. Una cosa está clara “¡peligro en el Philips Stadio!”, “¡peligro en el Allianz Arena!”, “¡peligro en el Francis-Le Blé!” no suena igual, no, que aquel mítico “¡peligro en La Condomina!”. Allí sí había peligro. Incluso en la vida. No me imagino a nadie que, a punto de chocar, grite a su conductor "¡peligro en el Francis-Le Blé!"