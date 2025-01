Míchel prolonga la guerra con Martín Presa: "Lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano"

Cayó el Girona en el campo del Rayo en la pasada jornada y Míchel disparó con bala hacia la directiva del equipo madrileño que tan bien conoce por las pérdidas de tiempo sufridas en Vallecas. No le hicieron ninguna gracia esas acusaciones a Raúl Martín Presa, el presidente del cuadro vallecano que le respondió sin contemplaciones y con escaso tacto.

Aseguró Míchel que esa actitud de perder tiempo, capitaneada por el portero Batalla, "venía de arriba" y Martín Presa preguntó si lo había dicho "en catalán o en castellano", al tiempo que expresó su malestar por sus valoraciones: "Duele porque es una persona a la que se ha formado para el Rayo. Gracias a nuestra formación, hoy en día es lo gran entrenador que es".

Sentimiento de pertenencia

Este martes, en la previa del duelo del Girona ante el Arsenal que cierra el camino del equipo catalán en la Champions, el cruce de declaraciones continuó su camino. "La realidad es que el Rayo mereció ganar. Nací en Vallecas y desde los 13 años estuve en un club que me ha enseñado a ganar y a perder. Los 10 minutos no me gustaron nada, las acciones de Batalla menos", comentó el técnico.

Míchel aclaró su experiencia con Martín Presa. "A mí personalmente me dijo que no sabía parar los partidos y por eso lo comenté. Como sé que Iñigo no lo hace con gusto, por eso dije que venía de arriba. De hecho, el Barça me remontó un 2-1 a favor y me metió un 2-3 en las últimas acciones con Piqué de delantero y me echó la culpa a mí por no matar el partido", agregó el preparador de Vallecas.

Míchel zanjó el asunto con una reflexión más: "Yo quiero que al Rayo le vaya bien y eso lo dije en catalán, en castellano y en vallecano, aunque puede que él no lo entienda porqué lleva muchos años allí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa Vallecas", concluyó el técnico del Girona.