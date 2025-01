Balde: "Los insultos racistas no me afectan, ya me ha pasado antes, soy negro"

Alejandro Balde denunció insultos racistas en Getafe y todavía no se conocen medidas o posible sancione ni la identificación de los aficionados que le vejaron durante el partido del pasado 18 de enero. El ruido ha sido infinitamente menor que en otros casos, y a ello también ha contribuido el futbolista del Barça.

"No hay que generalizar ni manchar la imagen de toda la gente porque hay tres o cuatro personas que te insulten", reflexionaba Balde a la pregunta de si la sociedad española era racista, como se ha deslizado cuando afectó a otros futbolistas. El lateral barcelonista se vio impelido a alertar al árbitro y al juez de línea por lo que sucedía. Ninguno de los dos escuchó nada. O eso alegaron hasta que el jugador se lo repitió al colegiado González Fuertes.

Balde, ante Aleñá, en una jugada del Getafe-Barelona. / EP

Vivió Balde "una situación complicada" por las dudas en señalar a los aficionados que le estaban menospreciando, no por lo que le decían. "A mí los insultos no me afectan, ya me ha pasado en varias ocasiones que me llamen 'negro de nosequé'. Soy negro y estoy orgulloso de serlo", subrayaba Balde, antes de recordar: "Lo que me sorprende es que me llamen 'negro de nosequé' (repetía, como si se resistiera a pronunciar la frase "negro de mierda") y el capitán del Getafe es negro". Se refería a Djené Dakonam, africano natural de Togo.

A Balde le sucedió lo mismo que a Raphinha y a Lamine Yamal en el Bernabéu durante el clásico. Varios aficionados increparon y chillaron a Raphinha y Lamine Yamal en uno de los córners del estadio mientras celebran uno de los cuatro goles del Barça.