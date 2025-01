¿Puede Gavi pedirle a Flick que le devuelva la titularidad a Peña?

Nunca creí que Hansi Flick pondría su granito de arena o más, su saquito de arena para que en entorno del FCBarcelona fuese aún más loco, más esperpéntico, más incomprensible, más disparatado.

Miren y ustedes lo saben mejor que nadie. Tú recuerdas que Joan Laporta hizo llorar a Leo Messi y no pasa nada. Tú cuentas que la directiva no tenía un euro ¡ni uno! para avalar y cayó en manos de amigotes ricos y nadie pestañea. Tú explicas que lo primero que hicieron fue cambiar las leyes del club para enchufar a sus familiares y amigotes y silencio total. Tú te ríes, te mofas, del vodevil de la renovación-despido de Xavi Hernández y hasta escuchas carcajadas.

Tú recuerdas que ficharon sin poder inscribir y, va, pura bobada. Que pidieron prestado a un patrocinador para abonar los intereses del aval y todo el mundo mira hacia otro lado. Tú insisten en que el que manda en el club no es nadie, bueno, sí, cuñadísimo y te explican que te van a partir las piernas. Tú señalas las irregularidades, tongazos y comisiones en los contratos milmillonarios, jamás explicados, de Limak, Sportify, Nike y asientos VIP’s y suena a chiste (malo).

Tú explicas que el caso Olmo, perdón, el dramón Olmo, que ha llegado a volver loco al futbolista, fue el mayor ridículo en décadas y que fue resuelto gracias a la intervención del Gobierno opresor de Pedro Sánchez y te dicen que estás loco o borracho, como le cuenta el entorno de Joan Laporta al presidente cuando nos lee.

Iñaki Peña, Pablo Torre, Gavi, Lewandowski en el banquillo de Montjuïc antes del Barça-Valencia. / Jordi Cotrina

Y ya ni les cuento lo que te dicen (bueno, a mí, no, porque no tengo redes sociales) si señalas que la ‘botifarra’, admirada por miles y miles de culés, según una encuesta de TV-3, es el punto más bajo en que ha caído la representación del Barça. Del ‘mès que un club’, la imagen, la reputación y la credibilidad de uno de los mejores clubs del mundo. Y te dicen que estás loco. O más.

Pero, amigo, si eres capaz, como lo fui yo el otro día de cuestionar al alemán Hansi Flick, simplemente al pedirle que explique (y no lo hizo, no) por qué ha descartado al joven Iñaki Peña entre palos, siendo la promesa de la portería, canterano, joven, bueno y no habiendo protagonizado desastre alguno (bueno, sí, no fue puntual), entonces recibes washaps incendiarios, sí, sí, dañinos, de tus mejores amigos culés: “A Flick, ni tocarlo, Emilio, ¡ni tocarlo!, es todo lo que tenemos”.

Y así estamos, ante un entrenador que se ha convertido en el emperador del Barça, al que nadie, nadie, puede toser. Un técnico que, encima, ni siquiera se siente en la necesidad de decir por qué no juega Peña y sí Szczesny, ‘Tec’, para los amigos como Flick y Lewandowski. Perdón, perdón, mucho peor. En la línea del presidente, Flick explica que juega ‘Tec’ porque con él no perdemos. Es decir, Flick decide estas cosas por superstición.

Nadie puede pedirle explicaciones a Flick de por qué ha prescindido del joven Peña. Ni se las piden, ni las da. Bueno, sí, dice que es cuestión de superstición: con Szczesny "aún no hemos perdido".

Tú no puedes tratar un tema tan primordial como la titularidad de la portería de tu equipo, lo siento, con esa frivolidad. Será, digo, que, desde un primer momento, tenías demasiadas ganas de cargarte a Peña y, en cuanto viste una posibilidad, ¡zas!, pusiste al abuelo. Importándote poco, tal vez, que golpeases a un joven valor de La Masia, tú que dices protegerla tanto. Y sembrando la duda en la plantilla, aunque ya se ha visto que ni un solo futbolista ha abierto la boca, ni levantado la mano.

Bueno, yo solo espero que hoy, en el entrenamiento previo al partido frente al Atalanta, Gavi, que, al parecer, tiene tremenda influencia en Flick, se le acerque al terminar un rondo y, de la misma manera que el domingo le cedió su puesto a Pablo Torre (¡anda que si el Valencia hubiese estado ganando 1-2, también pone a Pablo Torre, también) le sugiera a su amigo “venga, Hansi, échale una mano al bueno de Iñaki”. No veo otra solución a semejante injusticia y desaguisado.

Yo, que no voy de emperadores, seguiré pidiéndole explicaciones a Flick, aunque mis amigos culés me amenacen con borrarme de su móvil. “A Flick, ni tocarlo, Emilio, ¡ni tocarlo!, es todo lo que tenemos”. Están todos locos, en serio.