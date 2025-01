Míchel acusa a la directiva del Rayo de fomentar las pérdidas de tiempo

No fue una acusación al cuerpo técnico del Rayo. Ni tampoco a sus jugadores, aunque fueron ellos los autores. Ni mucho menos al club. Fue una acusación a la directiva de la entidad madrileña. Míchel Sánchez atribuyó a los dirigentes rayistas que se fomenten las pérdidas de tiempo cuando convienen al equipo, como sucedió con la visita del Girona.

Después de remontar el marcador, con el gol de Bryan Gil que adelantaba al Girona, Randy Nteka anotó dos goles (minutos 80 y 83), y el Rayo pasó entonces a conservar la ventaja. Con acciones defensivas y deliberadas pérdidas de tiempo en las que el portero argentino Augusto Batalla exhibió toda su destreza. A pesar de que el árbitro Díaz de Mera Escuderos iba añadiendo minutos, no hubo juego real a juicio del Girona.

"Viene de arriba"

"Esos minutos han sido muy malos, porque no se ha jugado nada. Es una pena, porque el Rayo siempre mira hacia adelante y esos minutos no han estado bien", decía Míchel, que señalaba a los responsables de esta iniciativa: "El problema no es la plantilla ni el cuerpo técnico, viene de arriba".

Hablaba con conocimiento de causa el técnico madrileño por su pasado en la entidad rayista. "Arriba" era la directiva que preside Raúl Martín Presa, el propietario del club desde 2011. "La directiva marca estas situaciones y es muy feo, no es por Iñigo. Hay cosas que quedan muy mal, no se ha podido jugar los últimos ni el descuento, han dolido las pérdidas de tiempo”, expuso Michel nada más terminar el partido a los micrófonos de DAZN.

Iñigo Pérez sonríe al abrazarse con Míchel Sánchez antes del Rayo-Girona. / AFP7 vía Europa Press

Aplausos y enfado

“No se ha jugado durante los últimos minutos y me joroba. No todo vale, porque el Rayo tiene un gran cuerpo técnico y un gran entrenador. Es un espectáculo verles jugar, pero esos minutos han sido muy feos. El Rayo es un equipo que juega con unos valores de la hostia y hay cosas que quedan muy mal", se explayaba Míchel, que había sido recibido con aplausos a los que correspondió hacia la grada, y se marchó crispado. Salvaguardando, eso sí, a técnicos y futbolistas.

Sin discutir tampoco el resultado. Míchel lo consideró "justo". Pese a que el Girona perdió, disponiendo al final de varios remates que habrían podido reportar puntos. Y habrían impedido que el Rayo adelantara a su equipo en la tabla.

Tan elegante fue Míchel, tan evidente fue la situación que se dio en el tramo final que Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo le dio la razón. Sin discutirle una coma.

"Estoy de acuerdo con él, es algo con lo que yo no me siento cómodo", confesó. "Este escenario de pararse, de ruido, de dar un minuto más, no me siento cómodo con eso".

Simulaciones rayistas

El entrenador del Rayo entendía "el pesar" de su colega, pero se exculpó de lo que hacen sus futbolistas en el campo. "Para el entrenador es algo incontrolable, no sé si es cierto que el futbolista tiene una molestia o está engañando", advirtió. El árbitro entendió que los jugadores del Rayo fingían e iba añadiendo tiempo. "A la postre casi nos arrepentimos si era un engaño porque pudimos recibir dos goles", dijo, aludiendo a los remates de Stuani y David López.

En la sala de prensa mantuvo su discurso y precisó que no varió el discurso. “Es muy simple, te voy a hablar como Íñigo Pérez y entrenador del Rayo Vallecano. No me encuentro cómodo, no me gusta que se pare el partido, que haya pérdidas de tiempo de los recogepelotas. No estoy en disposición de saber si Augusto (Batalla) miente y me remito a los hechos.

Iñigo Pérez, sin embargo, no quiso valorar la acusación de Míchel a la directiva del Rayo. “Sobre lo que ha dicho Míchel de la directiva no puedo opinar. Hemos sido nosotros los que hemos perdido tiempo, pero no nos viene bien. Hay que tener picardía, pero no me gusta”, insistió.