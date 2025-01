Flick, tras la arrolladora victoria ante el Valencia: "Creo que Szczesny jugará el próximo partido"

"La atmósfera en el Barça es increíble", ha simplificado el técnico azulgrana, Hansi Flick, tras el festival de goles de sus jugadores ante el Valencia (7-1) de este domingo.

"Hoy era muy importante que tuvieramos piernas frescas y ha sido increíble ver la actuación de hoy. Todos estaban impecables y comprometidos con el juego", ha dicho el técnico azulgrana.

Lo más incómodo que tuvo que responder fue la decisión de sentar a Iñaki Peña en beneficio de Szczesny. "Ha sido una semana con dos victorias con Szczesny como titular con dos victorias. Para Iñaki no es la mejor situación, pero es fútbol. Lo discutimos con los entrenadores y decidimos esto", trató de zanjar. Pero los periodistas han insistido sobre el tema y ha avanzado que el polaco será titular de nuevo ante el Atalanta en la Champions. "Creo que jugará el próximo partido". Cambio de guardia, pues.

Iñaki Peña, Pablo Torre, Gavi, Lewandowski en el banquillo de Montjuïc antes del Barça-Valencia. / Jordi Cotrina

Una de las sorpresas de la rueda de prensa post-partido ha sido cuando el técnico ha desvelado que Gavi, que iba a salir en la segunda parte, ha cedido sus minutos a Pablo Torre, que mejor que jugara su compañero. "Me ha encantado esta reacción, y más en alguien que quiere jugar siempre como Gavi".

Flick ha alabado a Fermín, que ha realizado un partido brillante. "A Fermín le han dado el MVP. Ha estado muy bien con el balón y la finalización. Amamos a Fermín", ha afirmado el técnico.

"Veníamos de una mala dinámica en Liga esta victoria ha sido muy importante", ha afirmado el MVP del encuentro, Fermín López. "Necesitaba estos goles. Venía de una época de lesiones y he cogido confianza para ayudar al equipo", ha resumido. "Salga quién salga damos el nivel. Es lo que tiene ser un equipo", ha añadido el jugador andaluz.

"En Liga hemos tenido una mala racha", coincidía por su parte De Jong. "Estoy feliz por volver a ganar en la Liga. Ojalá ganemos muchos aprtidos seguidos para estar más cerca de los de arriba", ha añadido el holandés.

Autocrítica en el Valencia

Por otra parte, desde el equipo valencianista las valoraciones han sido opuestas y duras. "Sin duda, no hemos competido en el partido. Hago autocrítica porque no he sido capaz de transmitirle al equipo lo que necesitaba. Como equipo no hemos estado a la altura de lo que el partido demandaba. No hemos estado a la altura de la concentración y del manejo de detalles demandado. Nos hemos visto superados por un rival superior de principio a fin", ha dicho el técnico del Valencia, Carlos Corberán.

Ferran Torres intenta controlar el balón durante la primera parte del Barça-Valencia en Montjuïc. / Jordi Cotrina

"Siento rabia y decepción y pido perdón a la afición. No hemos estado a la altura del partido y de nuestra camiseta. Este partido nos tiene que doler. No podemos olvidarlo", ha afirmado el capitán valencianista José Gayà. "Hay que canalizar ese dolor para la semaa que viene conseguir tres puntos en casa", ha zanjado el capitán.