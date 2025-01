El Barça retoma el pedregal de la Liga

Nadie lo diría, pero el Barça lleva cuatro jornadas de Liga sin ganar, y apenas ha sumado una victoria en las últimas ocho. Las otras competiciones ayudan a disimular lo que podría catalogarse como crisis en el campeonato principal. Las dos eliminatorias de Copa, la conquista de la Supercopa y el emocionante triunfo en Lisboa sobre el Benfica son los árboles que no dejan ver el bosque.

El empate de Getafe del pasado domingo no fue el tradicional tropiezo del páramo que tiene montado ahí José Bordalás, que ha sumado un nuevo amigo en Hansi Flick; fue el síntoma de que el Barça no chuta en la Liga, descolgado de la cabeza. Los azulgranas sólo han ganado al Mallorca en ocho jornadas y han sumado tres empates (Celta, Betis y Getafe), resultados a todas luces insuficientes y que, sin embargo, no cultivan ningún asomo de acusación o crítica hacia la gestión de Flick.

Raphinha bromea con sus compañeros en un rondo. / JAVI FERRANDIZ

Falta de concentración

"No estamos suficientemente concentrados y eso es lo que tenemos que cambiar: que el equipo juegue concentrado desde el principio hacia el final", reconoció Flick, como si hubiera detectado el mal esencial. Así explicaba el empate de Getafe -"fue culpa nuestra que no ganásemos, no tiene que ver con el Getafe", afirmó–, pero es una de las más utilizadas por el técnico a la hora de justificar los malos resultados.

En la Liga y en la Copa

Y concentración es lo que exigirá frente al Valencia, que anda en posición de descenso prácticamente desde el primer día, cuando el Barça le ganó en Mestalla en la jornada inaugural.

Rubén Baraja fue despedido durante las vacaciones navideñas y su lugar lo ocupa Carlos Corberán. Una victoria (a la Real Sociedad el domingo anterior) un empate (en Sevilla) y una derrota (con el Real Madrid) desprenden indicios de recuperación en el volcánico club levantino, que solo ha sonreído en la Copa. Hasta el sorteo de la pasada semana. El Barça-Valencia de hoy se transformará en el Valencia-Barça el jueves 6 de febrero de los cuartos de final.

Ansu Fati y Pedri, en primer término, en el calentamiento de la última sesión. / JAVI FERRANDIZ

Contraste con la Champions

"Han estabilizado su defensa y saben jugar bien a fútbol", analizó Flick, que espera un partido con dificultades para crear oportunidades de gol. Igual que en Getafe y, se supone, mediante otros procedimientos distintos a los de Bordalás y que tanto sorprendieron (e irritaron) a Flick.

La errática marcha en la Liga contrasta con la solvencia que muestra el Barça en la Champions, donde ha ganado seis de los siete partidos (perdió el primero en Mónaco al ser expulsado Eric a los 10 minutos) y ha asegurado el pase a los octavos como cabeza de serie.

Tres derrotas caseras seguidas

El Barça disputa tres partidos seguidos en Montjuïc (Valencia, el Atalanta el miércoles, y ante el Alavés el próximo domingo). La prioridad debería establecerse en la Liga, donde el Barça se ve más exigido para no despegarse más de los dos equipos de Madrid.

El último triunfo celebrado en Montjuïc data del 2 de noviembre, con el 3-1 al Espanyol después de la goleada del Bernabéu (0-4). Regresa al pedregal de la montaña con tres derrotas ligueras seguidas a cuestas: Las Palmas, Leganés y Atlético.

Wojciech Szczesny, en el entrenamiento de este sábado. / JAVI FERRANDIZ

Entre Szczesny y Peña

Flick repitió que la prioridad siempre es el partido más inminente, pero adelantó cambios en la alineación frente al Valencia. "Necesitamos un equipo fresco", expuso Flick, fomentando la especulación en la portería (Szczesny jugó en lugar de Iñaki Peña en Lisboa) y en otras demarcaciones.

Koundé, Cubarsí y Pedri han disputado los 31 partidos; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal y Casadó han superado los 2.000 minutos. También el lesionado Iñigo. En cambio, Andreas Christensen sólo suma 26 minutos –los de la primera jornada en Mestalla- y lleva dos partidos convocado esperando poder reaparecer. En Getafe y en Lisboa se necesitaban goles.