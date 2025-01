Nueve años con Chen en el Espanyol: del sueño de la Champions a la pesadilla de los descensos

Hay momentos que siempre quedan grabados en la memoria por su trascendencia y relevancia histórica. Uno de esos episodios ocurrió, sin duda, el 21 de enero de 2016, cuando tuvo lugar la presentación oficial de Chen Yansheng como presidente del Espanyol. Acompañado de Dani Sánchez Llibre, con quien ya compartía conversaciones desde el verano anterior, el dueño de Rastar Group expuso las líneas maestras de su proyecto en medio de una expectación tremenda.

El club perico entraba en una nueva era en un contexto de emoción y ambición, pero también de incertidumbre. Nueve años después, el tiempo ha demostrado que quienes desconfiaban de aquella operación no iban desencaminados. La entidad sobrevive a marchas forzadas y pelea por evitar su tercer descenso a Segunda en cinco años, mientras el dueño ha cerrado el grifo de las inversiones y no visita Barcelona desde agosto de 2022. Es un presidente 'desaparecido'.

El desembarco de Míster Chen

"Quiero ver al Espanyol en la Champions en menos de tres años". De todas las afirmaciones de Chen Yansheng en aquel inolvidable estreno quizá esta sea la más recordada. El empresario chino proclamó sin rodeos su sueño de disputar la máxima competición continental. "Con nosotros el Espanyol no volverá a vender por necesidad económica", fue otro de los hits de aquella rueda de prensa, en la que incluso se vino arriba en otras facetas: "Espero aprender catalán lo antes posible". La perspectiva del tiempo demuestra que el festival de promesas incumplidas ha sido notable.

Chen (derecha), en su primer partido en el palco del RCDE Stadium, el 23 de enero de 2016 ante el Villarreal. / Andreu Dalmau / EFE

Con una inversión inicial de 50 millones de euros, Míster Chen (así lo bautizó Sánchez Llibre) se hizo con el 56% de las acciones del club en su desembarco. En los meses siguientes siguió comprando títulos a pequeños y medianos accionistas hasta alcanzar el 99,6% tras la ampliación de capital de junio de 2016, la primera de las tres efectuadas durante su mandato. En teoría, debería acometer otra en 2025, pero de momento ha quedado suspendida en una muestra más de la incertidumbre que rodea a todos los procedimientos de Chen.

El momento álgido con Rubi

Aunque ahora todo tiene tintes dramáticos, es cierto que el dirigente chino liquidó en su momento la deuda histórica del club y supuso una inyección económica en un contexto de crisis tras la salida de Joan Collet. Con una fortuna estimada de 1.000 millones de euros según Forbes gracias al negocio familiar juguetero de Rastar, la figura de Chen desprendía cierta seriedad y solvencia en sus comienzos. Y el primer tramo de su etapa fue esperanzador. Nunca se cumplieron esos aires de grandeza, pero el equipo llegó a competir en la zona media-alta.

Unos vecinos pasean junto al RCDE Stadium. / ZOWY VOETEN

Quique Sánchez Flores fue su primera gran elección para el banquillo, por delante de Míchel y Paco Jémez. El Espanyol acabó octavo en la temporada 2016-17, con refuerzos como Diego López, Jurado, David López, Baptistao o Álvaro. Es cierto que todo se torció el año siguiente y el técnico acabó despedido, molesto porque no se cumplió lo que se le había prometido. Una vez liquidado su contrato, habló incluso de "proyecto fantasma", pero en la billetera de Chen aún quedaba munición. El mejor curso se vivió con Rubi al frente. El equipo acabó séptimo en 2019 y entró en competición europea con una victoria apoteósica contra la Real Sociedad celebrada a lo grande en Cornellà.

De séptimo a último

Era el momento de dar el salto de calidad, pero todo se hizo mal. En lugar de apostar con más fuerza que nunca, el bloque se desmanteló, empezando por el técnico, que se marchó al Betis. La planificación fue horrenda y Chen intentó enderezar el rumbo con una inversión de 40 millones en el mercado de invierno que resultó insuficiente. En apenas un año, el Espanyol pasó de séptimo a último de la Liga.

Aficionados del Espanyol con cartulinas contra Chen en el partido contra el Leganés del pasado 11 de enero. / AFP7

El cuadro blanquiazul bajó a Segunda en la miniliga del covid y entró en una vorágine de inestabilidad que todavía perdura. Es cierto que se recuperó a la primera de la bofetada, pero volvió a caer. Los descensos de 2020 y 2023 fueron dos losas terribles en la gestión de un dirigente que ha invertido 210 millones de euros en nueve años con 13 entrenadores, 6 directores deportivos, 4 directores generales y escasas alegrías.

Manifestaciones contra la propiedad

La amenaza del tercer fiasco en cinco años es el gran drama que rodea a los pericos, que ya se han manifestado en múltiples ocasiones contra la propiedad. Todos desean una venta, pero saben que no es sencillo. Las protestas junto al consulado chino de Barcelona o las pancartas con el Chen Go Home en el RCDE Stadium son ya recurrentes, aunque el mandatario no se inmuta.

Su última aparición fue a través de un vídeo insulso difundido durante la última junta de accionistas el pasado 4 de diciembre, en el que reiteró su "compromiso absoluto" con el club. "No nos rendimos, tenemos la ilusión del primer día", proclamó con escasa convicción. El consejero delegado Mao Ye sigue siendo su mano derecha en el club, mientras Fran Garagarza hace malabarismos para reforzar la plantilla sin un solo euro. Es la triste realidad de un Espanyol que suplica por un nuevo mandamás.