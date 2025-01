Noah Baffoe, el 'pichichi' de Manresa que llegó de Ghana y triunfa en Hong Kong

"Es bastante lejos", admite con una sonrisa Noah Baffoe (Ghana, 1993) desde el lugar que le ha visto convertirse en el máximo goleador español de 2024: Hong Kong, a 10.000 kilómetros de "casa", de Manresa. El delantero cerró el mejor año de su vida marcando 35 goles con el Eastern Sports Club, más que ningún otro jugador español de primera división en todo el planeta.

"No tenía ni idea hasta que me avisaron", admite. "Esto ya no me lo podrán quitar. Es imposible. Porque el 2024 ya no vuelve. Estoy muy feliz porque es algo grande", reivindica. Tiene un mensaje para los niños, de Ghana y de Catalunya: "Les diría que si por un lado no te funciona, igual te funciona por el otro lado. Y que no se den por vencidos e intenten las cosas hasta el final".

El fútbol, religión en su país, fue su pasión desde la cuna. "En Ghana se ve mucho fútbol de España y de Italia, pero sobre todo de Inglaterra. La gente se junta cada fin de semana en bares o en casas para ver los partidos, siempre en grupito. Y si ganan el Chelsea o el Manchester United, por decir un ejemplo, salen 200 personas a la calle a celebrarlo a tope. En Ghana, el fútbol se vive con mucha intensidad. Bastante más que en cualquier otro sitio", acentúa.

Su primer ídolo fue Samuel Eto'o. Jugaban en todas partes: "Siempre hay algún lugar para jugar al fútbol". "En Ghana todos los niños sueñan con ser futbolistas", añade. Sus padres eran profesores: estaba obligado a cumplir en clase para poder jugar. El padre voló a Europa persiguiendo un futuro: "La cosa no estaba mal, pero siempre hay que intentar mejorar y en Europa la vida parece diferente. En África todos quieren ir a Europa. A ver qué pasa".

Llegó a Manresa con 14 años junto a su madre y sus dos hermanas, más pequeñas."Lo que más me sorprendió era el frío, porque creo que además fue en febrero o así. Flipé. Joder, pensaba que me moriría del frío. Nunca había pasado ese frío. Madre mía", ríe. La primera vez que probó la patata dijo que no repetiría nunca más. "También recuerdo la sorpresa que sentía cuando en el cole los compañeros llamaban al profesor por su nombre y no señor o profesor. Que si Dolors, que si Cristina. En Ghana ni se te ocurriría. Sería imposible", ríe.

Los primeros días fueron difíciles y el fútbol fue clave en su adaptación. Más que el colegio. "Era un ambiente más similar al que tenía en Ghana. Son compañeros. Te hacen broma, haces broma, te ayudan y te explican", enfatiza. No ha olvidado las butifarradas después de entrenar o jugar en el Club de Futbol Font dels Capellans, su primer club. Poco después saltó al Manresa.

Sus padres dejaron de ser profesores el día que llegaron a Europa. "Él ha trabajado en el mundo de la construcción y ella ha estado trabajando de cosas diferentes", cuenta con admiración. Su sonrisa se evapora por unos segundos: "Cuando llegas a Europa ves de todo. Ves que hay muchas cosas que no son como pensabas o como te habías imaginado desde Ghana. Ves gente durmiendo por la calle. Es algo que me sorprendió. Nunca pensé que vería algo así en Europa. Por lo que te enseñan en la tele y por lo que te cuentan todo parece perfecto, pero todo lo que ves desde Ghana es la parte bonita de Europa", reconoce.

Desde Ghana creía, como tantos, que algún día jugaría en el Barça: "Luego llegas aquí y ves la realidad". Compatibilizó el fútbol con el trabajo, como cualquier otro jugador de Primera Catalana o Tercera Federación: primero en una empresa que producía prototipos de coche y luego en una empresa que reparaba faros de coches. "No me podía dedicar al fútbol. Era imposible", cuenta. Jugó un año en el filial del Girona y es historia del Manresa, su máximo goleador histórico.

En verano de 2023 decidió cambiar de vida porque aceptó lo inevitable: que ya nunca llegaría a Primera División. "Sabía que era muy, muy complicado y acepté la posibilidad de salir fuera para probar", afirma. Sabía que era un tren que podía no volver a pasar, por edad y currículum: su cima en España es un año en Segunda Federación, el cuarto escalón estatal. "Sentía que o me iba o me quedaba para siempre. Era el momento de salir", añade.

Aceptó y se fue solo a Hong Kong. Juega en la máxima categoría. La temporada pasada ganó el pichichi y la copa y es el jugador más caro de la liga, con un valor de 450.000 euros. Este curso el Eastern marcha segundo en la liga y ha competido en la segunda máxima competición continental, la Europa League asiática. "Ha salido todo muy bien", cuenta con timidez Baffoe, convertido en estrella e ídolo. Eran metas imposibles en España. Ha hecho realidad el sueño de ser profesional. No en la Premier League inglesa, pero sí en la Premier League de Hong Kong.

Nunca soñó esta vida, ni en Manresa ni todavía menos en Ghana, pero le parece "brutal". Sonríe feliz: "Hay momentos en los que te la tienes que jugar. A ver qué pasa. Tu casa ya la tienes. Siempre es bueno probar cosas nuevas. Si te salen bien, mira, y si no, siempre tienes tu casa para volver".

