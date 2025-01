Djokovic cuelga la imagen que demuestra su lesión de Australia

Novak Djokovic colgó este sábado en cuenta de Instagram la imagen de la resonancia magnética que acredita la existencia de la lesión muscular en la pierna izquierda y que le obligó a retirarse cuando estaba disputando la semifinal del Open de Australia frente a Alexander Zverev. El público abucheó al tenista serbio cuando abandonaba la pista.

"Pensé en dejar esto aquí para todos los 'expertos' en lesiones deportivas que hay por ahí", es el texto escrito por Djokovic que acompaña a la fotografía de la resonancia a la que se sometió. El primero que puso en duda la existencia de esa lesión fue Carlos Alcaraz después de caer eliminado frente al veterano jugador serbio de 37 años (4-6, 6-4, 6-3 y 6-4) en los cuartos de final.

Djokovic pidió asistencia médica al final del primer set, que perdió, y remontó el marcador hasta la victoria final. "Yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo (set) no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado”, comentó Alcaraz.

Djokovic reveló tras el duelo con el tenista murciano que estuvo a punto de retirarse tras el segundo set. Lo hizo tras perder el primero de la semifinal frente a Zverev (7-6).

"No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio y el vendaje ayudaron, pero sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor" explicó en la sala de prensa Djokovic, diez veces ganador en Melbourne. En la pista fue abucheado y Zverev reclamó al público "respeto" para "un jugador que se ha retirado por una lesión".