La afición perica, sobre Chen: "Nos sentimos huérfanos, la única solución pasa por la venta"

Chen Yansheng se ha convertido en el chivo expiatorio de todos los males de la afición del Espanyol. "Ni está, ni se le espera", sentencia Ramón Rius, presidente de la Penya El Perico Ferroviari. "Lleva años sin venir a Cornellà. ¿Cómo va a dirigir un club que ni conoce?", se queja el también exdirectivo de la APMAE y la federación catalana de peñas. Su opinión coincide con la de la mayoría de aficionados. El magnate chino no pisa Barcelona, ni tampoco las instalaciones del Espanyol, desde finales de agosto de 2022 cuando hizo coincidir su última visita con el final del mercado de verano y el cruce del equipo blanquiazul con el Real Madrid. Esta ausencia crispa a una afición cada vez más al límite.

La última aparición del dirigente chino durante la última junta resultó insuficiente para los pericos. “Parecía hecho con Inteligencia Artificial, una cosa muy rara. Parece cachondeo pero es que es todo tan ambiguo... Nos sentimos huérfanos”, afirma Rius. "¿Esto quién lo dirige? ¿El gobierno chino? ¿Una empresa fantasma? Necesitamos a alguien que dé la cara por nosotros, a alguien que vaya a Madrid, que proteste cuando no está de acuerdo con un arbitraje o que comparezca ante la prensa", sentencia. "No está presente, pero tampoco quiere invertir, ni vender. La situación es insostenible", le secunda Jaume Flotats, presidente de la Penya Urgell-Segarra.

Como el Málaga y el Zaragoza

El incierto futuro del club y su cada vez más difícil permanencia en Primera preocupa a los aficionados. Su mayor temor: el devastador efecto de bajar por tercera vez en cinco años a Segunda División. "Si bajamos una tercera vez, estaremos perdidos. Hay jugadores que tenemos ahora en Primera que en Segunda no los podremos mantener. Tendremos que hacer una plantilla nueva y sufriremos el mismo descalabro del Málaga o del Zaragoza, que eran equipos potentes pero se acabaron hundiendo hasta Segunda B o Primera RFEF", vaticina Flotats.

Aficionados del Espanyol en el último partido contra el Valladolid. / RCDE

Sin embargo, el descontento con la presidencia no viene solo por la situación del primer equipo. "Se ha desmantelado la estructura del club. También el fútbol base. La desilusión es total", afirma Carlos Enrique Oller, presidente de la Penya Blanquiblava de Gelida. "La venta de jugadores del primer equipo ha pasado con otras presidencias, el problema es que la inversión tampoco ha llegado a otros ámbitos. El Espanyol ha sido siempre una de las mejores canteras de España, y el femenino ha ganado Copas y Ligas en otros momentos. Ahora no funciona nada", añade.

A pesar del descontento, la gestión de Chen no siempre fue tan criticada. "Cuando nos compró hace nueve años, había ilusión", añade Oller. "Sabíamos que hubiera sido peor que nos comprara un fondo inversor porque había muchos pagos a los que no podíamos hacer frente a causa de malas gestiones previas, pero tras la temporada 2018-2019 perdimos la esperanza", coincide Flotats.

"El fútbol necesita inversión y esta directiva se ha dedicado a vender jugadores para tapar agujeros", añade Rius. De hecho, otro de los aspectos que más preocupa a la afición, es la plantilla. Hasta 12 integrantes del primer equipo, conformado por 25 futbolistas, se despedirán en 2025 si no hay cambios. "La presidencia vio la compra como un negocio y no le ha salido bien. Desde 2018 se ha dedicado a vender jugadores y no compra. ¿Cómo vamos a ser competitivos así?", se pregunta el presidente de Perico Ferroviari.

"Necesitamos a alguien que crea en el proyecto. La solución claramente pasa por una venta", sentencia. Aun así, los pericos no se rinden. "El mayor activo de este club es su afición. Solo pedimos una presidencia acorde. Esta afición necesita que alguien les dé por fin una alegría”, zanja Rius.