El tablero del fútbol femenino, por Marc Menchén

Esta semana ha quedado claro que no hay vuelta atrás: la NBA tendrá un papel relevante en el futuro del baloncesto europeo. Y también ha definido quién quiere que sea su aliado, algo que añadirá tensión a la resolución del asunto: si se mueve, será en alianza con la Fiba y no con la Euroliga, a la que Adam Silver apenas hizo referencia en sus intervenciones sobre qué piensan del Viejo Continente. Ello, pese a que la competición propiedad de los principales clubes de la región es la que ha intentado todos estos años que exista un producto atractivo desde el punto de vista del consumo.

El comisionado de la competición estadounidense valoró los esfuerzos en general, pero opinó que el “el desarrollo comercial no ha seguido el mismo ritmo que el del baloncesto”. No tengo dudas de que su know how ayudaría a incrementar el negocio y la notoriedad del producto, pero cuidado con no tener presentes las complicaciones políticas a la hora de desarrollar el negocio audiovisual y comercial, pero sobre todo la fuerza acaparadora del fútbol.