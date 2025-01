Míchel, en su nueva vuelta a Vallecas: "Es el partido que nunca quiero jugar. No me gusta nada"

Vuelve a Vallecas. Y en cada regreso no puede evitar la emoción. Vuelve este domingo Míchel al barrio madrileño donde empezó todo. Primero como jugador; después, como entrenador. El duelo contra el Rayo es, sin duda alguna, el más especial para el técnico madrileño. Regresa con un Girona ya despedido oficialmente de la Champions tras su derrota en Milán (1-0) y con la necesidad de recobrar las sensaciones perdidas en una irregular temporada, establecido ya en la elite del fútbol español.

"Es el partido que nunca quiero jugar. Siempre digo lo mismo y es verdad. No me gusta nada, nada...", ha reconocido el entrenador del Girona, quien, curiosamente, nunca ha perdido cuando se ha sentado en el banquillo visitante de Vallecas. "El Rayo está como nosotros. Primero, la salvación. Luego, luchar por Europa. Y se lo he dicho a mis jugadores, les he dicho que necesitamos esos 42 puntos porque menos de 40 puede ser cifra de Segunda", ha precisado Míchel.

Luego, se ha puesto serio. "Si hay algún jugador que está con la cabeza en Milán, no jugará". Es consciente el técnico del Girona de que ese viaje anímico de la Champions a la Liga resulta fundamental para ganar en Vallecas y asegurar el primer objetivo del club. Seguir en Primera División. Después ya vendrá el otro sueño europeo.

"Lo más importante es cómo recuperas un jugador en el plano anímico que pasa de estar a San Siro y luego jugar en Vallecas. Lo llevan peor los jóvenes. He hablado con ellos sobre ese compromiso de jugar en San Siro donde tienes una sensación de euforia y luego hay bajada. Pero esa bajada debe durar poco porque en Vallecas necesitas otra mentalidad top porque si no el Rayo pasa por encima nuestro en el partido", ha confesado el técnico, recordando que "Europa no es un escaparate sino una competición donde no hemos hecho las cosas bien y mi responsabilidad es sacar la mejor versión posible".

Regresa Míchel a Vallecas a disputar ese partido que "nunca quiero jugar" tras una semana de tropiezos, el más reciente en la Champions. Pero antes tuvo la caída en Montilivi ante el Sevilla (1-2) frenó los indicios de recuperación exhibidas en las dos victorias consecutivas frente a Valladolid (3-0) en casa y Alavés (0-1) en Vitoria.

Europa requiere "62 o 65 puntos"

"Es muy importante cómo llegamos físicamente al partido porque el Rayo, tras el Barça, es el equipo con más intensidad de la Liga. Necesitamos un partido más físico de lo que hemos hecho hasta ahora o ser capaces de dominar mucho el juego y ellos vayan detrás de la pelota. Si no, la exigencia del Rayo es muy alta", ha advertido el entrenador del Girona.

"Tiene jugadores que corren muy bien al espacio y de ganar la espalda al rival.. Y por fuera siempre hacen dos contra uno porque el lateral se incorpora mucho. Debemos contrarrestar este juego primero con la pelota y luego con una exigencia física top, que es lo que pide este partido", ha comentado Michel, poniendo el foco en que enero y febrero serán "meses claves" para calibrar donde estará el Girona.

Míchel, en San Siro durante el Milan-Girona de la Champions. / @GironaFC

Y ha puesto Míchel cifras a esos desafíos. Si no alcanza el Girona los 40 puntos sufrirá para continuar en Primera. Si “no llega a 62 o 65” lo tendrá complicado para regresar a Europa, aunque no sea por la puerta grande de la Champions League sino por la Europa League. Y no ha querido ni hablar de fichajes.

"El crecimiento del club no depende de este mercado. Estoy tranquilo. Mi responsabilidad y la nuestra como staff es conseguir la mejor versión de cada jugador. Tenemos una buena plantilla para luchar por Europa, esta plantilla es capaz de luchar, no necesitamos más. Pero si es posible mejorar, y no para ahora sino para el crecimiento del club, pues lo haremos…”, ha precisado el entrenador de Vallecas.

Sin Miguel, pero con Miovski

Se trata, como ha repetido en varias ocasiones el técnico del Girona, de encontrar la eficacia perdida en las últimas semanas. Lleva 28 goles en la Liga y solo nueve han sido fuera de Montilivi. Recupera para el domingo a Miovski, pero aún no tiene a Miguel, quien reaparecerá el próximo miércoles en la última jornada de la Champions ante el Arsenal en su casa.

“Debemos mirar más a la portería rival, es la realidad. Tenemos mucha posesión pero no estamos entre los ocho primeros en finalización", ha recordado Míchel a sus jugadores que han perdido la puntería. "Llegamos a zona 3 pero no miramos demasiado a portería. Y en la Champions ha pasado lo mismo. Necesitamos más presencia en el área rival y, sobre todo, mirar más a portería y acabar jugadas porque sino en transición sufrimos mucho. Lo hemos visto", ha sentenciado el técnico.