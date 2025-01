El Espanyol visita al Sevilla con una misión clara: el primer triunfo fuera de casa

La primera prueba del año lejos de Cornellà llega este sábado para un Espanyol que debe mejorar sus registros como visitante si no quiere acabar de nuevo en Segunda. El bloque perico ocupa el tercer puesto por la cola, pero sería el último si solo contaran sus resultados fuera de casa, donde solo ha sumado un punto de 27 posibles.

El Sánchez Pizjuán no parece la mejor plaza para romper esos terribles registros, pero la única alegría de los pericos en sus desplazamientos llegó en otro estadio aún más complicado, como es el feudo del Atlético de Madrid. El Espanyol empató en el Metropolitano en la tercera jornada y desde entonces no ha sumado ni un miserable punto, una tendencia que debe corregirse cuanto antes.

🎙️ Manolo González: "L’equip, a nivell moral, arriba confiat. La setmana d’entrenaments ha estat molt bona. Hem de revertir la dinàmica fora de casa si volem mantenir la categoria i demà és el primer dia per fer-ho"#SevillaFCEspanyol #RCDE pic.twitter.com/ClI9x6gl7n — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 24, 2025

Sequía desde el Metropolitano

La sufrida victoria contra el Valladolid permitió a los blanquiazules dormir fuera del descenso, pero los resultados de sus rivales directos, empezando por la victoria del Alavés en el Villamarín, le acabaron devolviendo a la zona de alarma. "El equipo llega bien a nivel moral. En casa somos los sextos y fuera somos el peor club de la Liga. Toca revertirlo si queremos mantener la categoría. Este sábado es el primer día para hacerlo", proclamó este viernes Manolo González.

Con el 𝐠𝐨𝐥 en la mente 🎯🧠 pic.twitter.com/7wlFBqQQpp — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 24, 2025

"Es un tema de confianza. Nos toca hacer un partido fuera bueno y ganarlo. El rival es peligroso, pero estamos capacitados para ganar en Sevilla", agregó el técnico, satisfecho con los fichajes de Roberto y Urko, teniendo en cuenta la austeridad del club: "Si no te gastas un euro no traerás a jugadores contrastados. Es como si yo quiero un Ferrari y voy con mil euros en el bolsillo. No lo comprarás", concluyó el preparador.