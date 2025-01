La rebelión del Girona para evitar que San Siro sea el final

No todos los finales son dolorosos o amargos. También hay bonitos. De aquellos que con el paso del tiempo se recuerdan más por la intensidad con la cual se vivieron que no porque se acabara. San Siro, un estadio que impone por la cantidad de títulos que ha celebrado, rugiendo durante décadas con una fuerza poderosa, tiene todos los números de ser el punto final de los desplazamientos del Girona en la Liga de Campeones. Como mínimo, por un periodo indefinido. Se hace muy complicado saber si el club gerundense volverá a verse en una parecida, mezclado en medio de entidades que no tienen nada que ver con lo que es el Girona. Disfrutarlo es el único remedio para que se conserve como es debido en la memoria.

Por eso unos 2.000 aficionados gerundenses se han desplazado al templo italiano, para poder explicarle a todo el mundo que ellos estuvieron en San Siro aquel día. La fiesta que se entrevé en la ciudad durante la jornada es lo que le da sentido a todo. Para el Girona, jugar este partido es un premio tal como lo ha sido estar en París, Eindhoven y Klagenfurt. Como lo ha sido recibir al Feyenoord, al Slovan Bratislava, al Liverpool y como lo será enfrentarse al Arsenal. Tan solo ha ganado un partido, es verdad. Y los que mandan han hecho enfadar tanto a la afición que se llevaron una pañolada, manchando un poco una experiencia que de todos modos será irrepetible, porque aunque haya más, ésta siempre será la primera.

'Selfies' en el campo

Boquiabiertos, los jugadores rojiblancos, conscientes que tan solo les quedan dos balas para hacer realidad una gesta que perdure en la memoria, se hacían 'selfies' en el terreno de juego en la previa del duelo. Llegaron en autobús alrededor de las 18.00 horas para comprobar en directo el peso del escenario que los acogerá esta noche (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones). Nadie ponía mala cara, tampoco había gestos de preocupación. Saboreaban los minutos. Vivían el momento. En instantes así, los futbolistas, adultos y la mayoría con niños pequeños, vuelven a ser criaturas la noche antes de la llegada de los Reyes Magos. Un Milan-Girona no se juega a menudo. De hecho, hasta hoy no se había jugado nunca. Y quizás no vuelve a pasar.

Stuani, con un mate en la mano, seguro que se imaginaba marcando un gol, mientras observaba las porterías vacías. El uruguayo podría asumir la responsabilidad ofensiva, teniendo en cuenta que en la Liga es suplente y que Miovski es baja por lesión. Todo el mundo desea que marque, porque nadie se lo merece más que él. No es el único cambio que valora Míchel, que rotará: Francés, Yangel Herrera y Solís pueden ser titulares. Miguel vuelve a ser la ausencia más destacada.

El Milan, con 12 puntos, tiene prácticamente garantizada la plaza del play-off, pero busca estar entre los ocho primeros y ahorrarse esfuerzos. El partido es trampa para ellos, favoritos indiscutibles y reforzados después del zarandeo en el banquillo. Conceiçao tiene las bajas de los lesionados Chukwueze, Loftus-Cheek y Puisic; Tomori está sancionado Tomori, y mantendrá Rafa Leao como principal protagonista. Al Girona solo le vale la victoria para mantener la esperanza deportiva. Y sabe de qué va eso de rebelarse contra lo que se supone que es el final.