Uribes, ¡que estos tíos quieren seguir fichando (e inscribiendo)!

Digo yo que en su ajetreada vida como presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, tiene, supongo, tiempo para leer algo de prensa o repasar las webs deportivas. Es más, no creo que tenga mucho más que hacer.

Y, ahora, me lo imagino leyendo que el FC Barcelona, al que, por el bien del fútbol, no solo español, sino mundial, por el bien de la selección, por el bien del muchacho (acabo de leer a David Bernabéu, que dice que Dani Olmo sufre desgaste emocional, espero que el muchacho culpe de eso a su presidente ¿o también nos culpa a nosotros?), le concedió la cautelarísima que, al paso que vamos, será cautelar permanente.

“O sea, que yo me juego el tipo (bueno, el tipo no, porque antes consultó a Pedro Sánchez) con esa decisión, me llueven chuzos de punta y estos tíos estudian el mercado, miran si pueden traerse a Marcus Rashford, que es baratito, si aprovechan que Marco Asensio está de capa caída e igual le hacen un favor a la Juve y fichan a Dusan Vlahovic. Y volverán a mandarme un informe de 60 folios y a pedir ayuda”. Imposible que el tal Rodríguez Uribes piense así ¿verdad?

Marcus Rashford festeja con la grada el primer gol que marcó al Leicester este domingo. / Peter Powell / Efe

A la cita de hoy en casa de Jorge Mendes, en Lisboa, bueno, en una de las mansiones del representante amigo, se han encontrado el ‘trío calavera’: Mendes, Laporta y Deco. ¡Ojito! a lo que puede salir de esa reunión. Más déficit, más deuda, más lío para inscribir, más peligro para el endeble ‘fair play’: tanto liberas, tanto fichas. Así que o te vendes a un crack o deja de soñar, aunque sea gratis, especialmente para la prensa deportiva especializada, eso, especializada en creerte.

Rodríguez Uribes le lanzó un salvavidas, Laporta se lo agradeció con una botifarra ‘urbi et orbi’, por cierto, altamente elogiada por buena parte de la ‘culerada’, que así les va y ellos, ganadores en Arabia Saudí, ahora el país más amigo de todos, siguen moviendo el dinero (no se sabe hacia dónde), pese a que su Comisión Económica, tan independiente como su ‘compliance officer’ Sergi Atienza, les recomendó que no se gastase más dinero en fichajes y se dedicasen a reducir la deuda. ¿Ellos?, ya, fijo, sí.