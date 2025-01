Benfica-Barça: Flick busca alivio en Europa

Vuelve esta noche Hansi Flick a Lisboa, la ciudad donde conquistó Europa al mismo tiempo en el que liquidaba al Barça de Messi y luego, en una semana mágica, derrumbaba al PSG de Mbappé y Neymar para llevarse la Champions e iniciar así el camino hacia el sextete. Entonces era entrenador del Bayern Múnich. Y ahora como técnico azulgrana intenta devolver al club a la senda perdida en el Viejo Continente -hace casi 10 años que no besa la ‘orejona’ desde Berlín 2015- enredado como anda en una mutación inexplicable.

Es un Barça que domina en Europa mirando incluso a los ojos del Liverpool de Arne Slot, que gobierna por allí donde pasa, pero, al mismo tiempo, se derrite en la Liga. Es, transcurridos ya seis meses de temporada, un equipo contradictorio.

Fiable, saludable y enérgico en Europa, al igual que en las competiciones cortas como la Copa o la Supercopa, el primer título que ha llevado Flick al Museo del Camp Nou. Pero la rutina del día a día de la Liga, tras un arranque excepcional (30 puntos de 33 posibles), se ha apagado peligrosamente (9 de 27) dejando escaparse al Madrid, situado ya a siete puntos, y al Atlético, a cuatro.

Entrar entre los 8 mejores

Europa supone, por lo tanto, un alivio para Flick porque enmendó el error inicial en Monaco encadenando cinco victorias consecutivas. O sea, 15 puntos de 18 y colocado en el segundo lugar, con el objetivo de ganar al Benfica para colocarse ya entre los ocho primeros sin necesidad de pasar por el engorroso play-off intermedio.

Flick, en el estadio Da Luz de Lisboa en el entrenamiento previo al duelo europeo contra el Benfica. / Afp / Filipe Amorim

Y a Lisboa, la ciudad donde Flick empezó el camino al sextete, llegó el Barça bajo el recuerdo de lo sucedido en Getafe. "Es una vergüenza y un escándalo que no pitaran penalti a Koundé", clamó el presidente Joan Laporta antes de subirse al avión camino de Portugal. Lo hacía el dirigente al salir de la sede judicial donde aclaró que él no tenía nada que ver en una "presunta" estafa millonaria.

Laporta abrió la veda. Y Flick, hasta ahora prudente y moderado en sus análisis después de cada partido, se unió al mensaje de su presidente. "Es increíble, en cada partido pasa lo mismo. No necesitas ni el VAR, es un penalti claro", exclamó el alemán sacando así una versión absolutamente desconocida de su figura.

Solía ser prudente el técnico, pero ese penalti no señalado a Koundé permitió conocer la versión más dura, eso sí adornado con una sonrisa, de Flick. Y ese penalti no pitado adquirió más trascendencia porque no supo el Barça gestionar la ventaja adquirida en el Coliseum.

Incertidumbre en la portería

Bajo ese recuerdo se asoma el equipo a la penúltima cita europea en el camino que ha trazado para restituir la imagen europea. Ganar al Benfica daría calma al Barça, que necesita encontrar el hilo de la estabilidad porque no logra trasladar a la Liga todo lo que proyecta en los otros torneos. "Queremos dar un paso muy grande ganando aquí. Es algo muy importante ganar estos dos próximos partidos", recordó Flick, entusiasmado con el Liverpool, el equipo hegemónico ahora en la nueva Champions.

"Ganar este título es muy complicado", precisó el técnico alemán, quien ha reconocido que tras la pausa navideña ha visto al equipo "más implicado", aunque debe ser más estable en todas las competiciones. Y en Europa, como recordó Bruno Lage, el entrenador del Benfica, lo miran ya como uno de los candidatos a lograr este título.

"Claro que lo es. Claro", dijo el técnico portugués, quien luego valoró el trabajo de su colega alemán en Barcelona. "Es una mezcla de culturas, tiene el ADN de la posesión y también es vertical. Se nota la mano de su entrenador", dijo Lange sobre Flick.

Y este mantiene la incertidumbre sobre la portería. No quiso decir si Iñaki Peña seguirá siendo titular o apostará por Szczesny, a quien llenó de elogios. "Ya veremos qué pasa. Szczesny es uno de los mejores fichajes que hemos hecho. No solo por su forma de jugar sino por su apoyo a los compañeros", sentenció el alemán.