Márquez ya está aquí, abróchense los cinturones que nos lo pasaremos bien

Lo ves caminar de rojo y parece que lleve mil años en Ducati, en Italia. Los ves vestido de rojo y no te lo imaginas de otro color. Los ves moverse entre los jefazos de Ducati, guiñarle el ojo al calvito Claudio Domenicale, el gran jefe, el CEO de la marca de Borgo Panigale; abrazar al gurú Gigi Dall’Igna, como si abrazase a la más antigua y sabia de las secuoyas; mantener su mano derecha apretada cuando estrecha la de su mejor patrocinador Davide Tardozzi, el Team Manager que soñó con su llegada desde que lo vio debutar, en 2013, con Honda en MotoGP.

Lo voy a decir ya, no puedo resistirme: Tardozzí fue el primero, en 2013, que me dijo: “Emilio, este ‘bambino’ va a revolucionar el mundo de las motos”. Dicho y hecho. Tardozzi no ha parado hasta que lo ha tenido a su lado. Por eso, hoy, a las 10 de la mañana, cuando nos hemos cruzado en el Pala Campiglio, de Madonna, me dijo: “Amigo, hoy es el día soñado”.

Marc Márquez Alentá, que dentro de unos días, pocos, cumplirá los 32 años, es, en estos momentos, el piloto más joven de la parrilla de MotoGP. Nadie habla de años aquí. La juventud es una cuestión de ilusión, de alma, de creer, de haber renacido, de emerger de las cenizas, porque los cirujanos de la Mayo convirtieron en polvo, en cenizas, su húmero derecho hasta reconstruirlo.

Davide Tardozzi, expiloto y uno de los máximos responsables del equipo Ducati, llevaba 12 años queriendo tener a Marc Márquez en su equipo y hoy, por fin, ha vivido uno de los días más felices de su vida.

Y él, ahora, es un hombre nuevo, un atleta renacido, reforzado. “El año pasado ya logré olvidarme, durante muchas carreras, que había sufrido tanto, ya no me acuerdo de ese calvario, de ese brazo”, contaba a El Periódico antes de subirse al escenario más rojo del mundo.

Márquez ha renunciado más que nadie, más que ningún otro deportista del mundo, para poder aspirar al sueño de su nueva vida: pertenecer a Ducati, contar con una ‘Desmosedici’ oficial, estar en el equipo que pone decenas de ingenieros a su entera disposición, poseer entre sus manos el mejor Stradivarius de dos ruedas.

Renunciar a millones

Márquez renunció a decenas, ¡decenas!, de millones de euros de su contrato con Honda. Renunció a su familia del ‘paddock’, al equipo que lidera su amigo e ingeniero Santi Hernández. Renunció a sus patrocinadores personales, especialmente, a Red Bull, perdiendo otros tantos millones de euros.

El objetivo era solo uno: despertar en 2024 en un equipo familiar, el Gresini Racing Team de Nadia Padovani, la viuda del campeonísimo italiano Fausto Gresini. Demostrar que había vuelto, que volvía a sentirse piloto.

Marc Márquez, hoy, el hombre más feliz del mundo. / ALEJANDRO CERESUELA

No importaba que fuese una ‘Desmo’ del 2023. ¿Era buena?, lo era, pues ya la haré yo aún mejor. Y Marc convirtió esa antigua Ducati en la mejor de la parrilla tras las ‘pata negra’ de Jorge Martín, el campeón, y ‘Pecco’ Bagnaia, el bicampeón. Márquez, con esa antigualla, les abrió los ojos a Domenicali y Dall’Igna, Repito, Tardozzi ya estaba loco, loco, loco con tenerlo.

Es posible, muy posible, que Ducati y sus jefes sigan alucinando con Marc Márquez. En realidad, lo ocurrió hoy, 20 de enero de 2025, en Madonna di Campiglio, es solo la punta del iceberg. El gancho, la fuerza, la imagen, el carisma, la sonrisa, el discurso, la personalidad, la fuerza, el atractivo, el don, que posee el campeonísimo de Cervera (Lleida) solo estaba al alcance de Valentino Rossi, cuya historia dorada ha empezado a tambalearse.

Soñando con el título

Nadie, ni uno solo de los 72 periodistas de todo el mundo que se encuentran en Madonna di Campiglio, duda de que Marc Márquez Alentá es el gran favorito para conquistar el título este año. Ducati hizo bicampeón a Bagnaia, hizo campeón, el pasado año, a un piloto privado en un equipo ‘satélite’ y este año, sin duda, aspira a convertir en más campeón al ya mítico Marc Márquez, al que Dall’Igna ha considerado hoy “objetivamente” uno de los mejores pilotos de la historia.

Nadie, nadie, ha sufrido tanto y se ha sacrificado tanto como Marc Márquez a lo largo de un viacrucis de cuatro largos años. Nadie ha renunciado a tantos millones de euros como Márquez, nadie. Y todo para cumplir su sueño: ser piloto oficial de Ducati.

La vida en rojo ha empezado hoy en medio de la nevada y blanca montaña de Trentino. Todo el mérito, todo, lo tiene Marc Márquez Alentá, que es quien ha surfeado, durante cuatro años, sobre el dolor, quien vivió una peregrinación continúa entre hospitales y quirófanos, quien confió (como nadie) en su recuperación, quien renunció a todo y empezó de cero en el equipo más humilde del ‘paddock’ de MotoGP hasta ganarse la plaza en el mejor equipo del mundo.

El mundo de las dos ruedas ha visto hoy como se levantaba el telón y, en el escenario, aparecía uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, vestido de rojo, montado sobre un cohete. El resto parece fácil: ganar. Es lo que ha hecho este muchacho cuando ha estado sano. Y, ahora, lo está. Recuerden: 8 títulos mundiales, récord de ‘poles’ (94), 88 victorias y 150 podios en 267 grandes premios. Es decir, el ‘Superman’ de Ducati acaba en el podio más de la mitad de las carreras que corre.

En Maddona di Campiglio ni siquiera hace frío. Este chico es puro fuego, solo hay que acercarse a él para sentir que ha llegado el verano. Como dijo el maestro Pep Guardiola: “Abróchense los cinturones que nos lo pasaremos bien”.