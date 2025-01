Flick también atiza a los árbitros: "Es increíble, en cada partido pasa lo mismo. No necesitas ni el VAR, es un penalti claro"

Vuelve Hansi Flick a Lisboa y lo hace con el penalti no pitado a Koundé en Getafe muy presente. Tan presente que se alineó con las quejas de Joan Laporta, quien calificó de “escándalo” y de “una vergüenza” que el colegiado no lo pitara el pasado sábado.”No sé que decir. Es increíble. En cada partido pasa lo mismo. No necesitas el VAR, es un penalti claro. ¿Qué podría decir?", ha dicho enojado el entrenador azulgrana.

Vuelve, además, a Europa y la Champions, la competición en la que el Barça está rindiendo a la altura de los grandes. Va segundo, solo superado por el intratable Liverpool de Arne Slot, que se pasea en la Premier y gobierna en el Viejo Continente. Y mantiene la incógnita sobre la portería. “Ya veremos qué pasa mañana. Es algo que no sé. De verdad, no lo sé”, ha dicho el entrenador azulgrana sobre si mantendrá su confianza en Iñaki Peña o le dará la titularidad a Szczesny.

Elogios a TEK

No solo se ha detenido en ese debate sino que ha ido un poco más allá. "Creo que es uno de los mejores fichajes que hemos hecho. No solo por su forma de jugar sino por su apoyo a los jugadores. Es magnífico verlo y como le muestra su experiencia a los jóvenes", ha dicho el entrenador azulgrana, quien ya se muestra satisfecho con el rendimiento que le ha dado el experto meta polaco.

"Es una cosa de las que estamos discutiendo. Las situaciones cambian. Ya vimos lo que Tek hizo en la Supercopa. Me gusta mucho como se muestra en el campo, pero mañana lo veremos", ha insistido Flick, quien ha modificado su discurso sobre la portería ya que inicialmente dijo que Iñaki Peña era el número uno. No es ya tan contundente sobre este asunto.

Necesita, además, el técnico alemán que su equipo recobre el rostro saludable, enérgico y vitalista que ofrece en este torneo, al igual que en la Supercopa (primer título que ha llevado al Museo del Camp Nou) y en la Copa del Rey. Pero luego el Barça, y de manera inexplicable, se torna mustio irregular y preocupado cuando camina por la Liga.

"Queremos dar un paso muy grande ganando aquí y estar entre los ocho mejores. Es algo muy importante ganar estos dos partidos que quedan. Sería genial", ha explicado el entrenador azulgrana, apelando a recobrar en Europa la imagen perdida en España. “Además podríamos descansar. Lo estamos haciendo muy bien, pero hay espacio para mejorar. Ganar la Champions es muy complicado. Después de la pausa hemos jugado un poco mejor, con todo el equipo más implicado”, ha dicho en alusión a que su equipo se evitaría el play-off, última y desesperada frontera para entrar entre los mejores.

"Me gusta que me preguntes sobre Pau. Está haciendo una temporada maravillosa. Le da igual jugar en la izquierda o en la derecha, está haciendo un gran trabajo”, ha precisado Flick sobre Pau Cubarsí, el joven que está a punto de cumplir los 18 años. Luego, ha elogiado al Benfica (“es fantástico ver cómo se despliegan”) y deteniéndose en la figura de Di María. “Es uno de mis jugadores favoritos”, ha dicho el alemán sobre el delantero argentino.