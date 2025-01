Márquez y Ducati celebrarán su matrimonio sobre la nieve de Madonna di Campiglio

Esta totalmente nevado, pero no hace demasiado frío. Eso sí, hay peligro de patinar y partirte una pierna. Bueno, a los que les encanta la nieve (no es mi caso), Madonna di Campiglio es como Wimbledon para el tenis o los Yankees de NY para el béisbol. El paraíso. Tal vez por eso, porque se trata de un lugar prodigioso, la firma Ducati, campeona del mundo de todo en MotoGP, incluso campeona con un piloto privado, ‘satétile’, como el madrileño Jorge Martín, ha decidido presentar a su nueva pareja de campeones, su apuesta de este recién nacido 2025, en esta localidad de los reyes del esquí. Bueno o una de ellas.

Y el mundo de las dos ruedas, después de presenciar la presentación, en Milán, de ‘Martinator’ con su nueva Aprilia, que luce su flamante y más que merecido dorsal número uno en su cúpula, está ya pendiente de qué ocurrirá y cómo será, teatro incluido, la presentación de Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, la resurrección hecha piloto, con la escudería roja, con la fábrica de Borgo Panigale, que arde en deseos de chulear al mundo su conquista.

Tras cuatro años de sufrimiento, Marc Márquez se convirtió, el pasado año, en la gran sorpresa de la temporada hasta el extremo de que, a última hora, le arrebató a Jorge Martín, que acabaría siendo campeón del mundo, la Ducati oficial de este año.

Márquez llegó este domingo a la estación italiana acompañado de Gemma Pinto, su pareja, y ha simulado pasar frío, pero, qué va, qué va, está bien acostumbrado a entrenarse en la nieve. Márquez, que la semana pasada ya estuvo por estas tierras para hacerse las fotos oficiales después, recuerden, de probar, en el circuito privado de la escuela de Jorge Martínez ‘Aspar’, en Valencia, la nueva Ducati ‘Panigale’ de carretera, será, sin duda, con o sin permiso del tricampeón ‘Pecco’ Bagnaia, casi desaparecido, el auténtico protagonista de la fiesta, a la que han acudido decenas y decenas de periodistas de todo el mundo.

Sabido es que Márquez, ganador la pasada temporada de tres grandes premios de la mano de la Ducati privada y del año anterior del equipo de Fausto Gresini, fue preferido, en última instancia, a última hora, por Claudio Domenicali, CEO de Ducati, Gigi Dall’Igna y Davide Tardozzi, los dos máximos responsables del equipo de carreras, a ‘Martinator’, que, al final, firmó, una hora después de saber que no lo quería Ducati, por Aprilia.

David Tardozzi, jefe de Ducati Corse, junto a Marc Márquez, en Madonna di Campiglio. / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

Esa conquista era, sin duda, el gran objetivo de un renacido MM93, que, tras cuatro años de viacrucis, empezó a ver la final del túnel. Tanto, tanto, que, una vez adaptado a la ‘Desmosedici’ del 24, fue capaz de presentar batalla a los dos grandes favoritos por el título, Martín y Bagnaia. “En algún momento pensé en el título, pero enseguida se me fue de la cabeza pues mi objetivo era seguir progresando, seguir mejorando mi adaptación a la Ducati para, en 2025, ya con el material oficial, ‘pata negra’, entonces, sí, intentar conquistar el título”.

Ducati, propiedad del grupo Audi, bueno, Volkswagen, tiene todos los números, sin duda, de volver a dominar el Mundial de la máxima categoría. Eso sí, este año tan solo tendrá tres motos oficiales, tres ‘Desmo’ del 2025, la de Bagnaia, la del mayor de los Márquez y la del piloto número del equipo VR46 de Valentino Rossi, el italiano Fabio Di Giannantonio.

La nueva Ducati de Marc Márquez ´duerme hoy en el teatro de Madonna di Campiglio. / DUCATI CORSE

Frente a ellos, por supuesto, estará un motivadísimo Martín, campeón contra todos y contra todo, capaz de ganar la corona “en un equipo familiar, donde una docena de locos trabajaron como nadie y como nunca”, explica ‘Martinator’, que no tiene intención alguna de demostrar a nadie de lo que es capaz, pues ya ha cumplido el sueño de su vida. “Si me dedicase a buscar venganza en cada carrera por haber sido rechazado por el equipo oficial de la que era mi marca, con la que gané el título, me pasaría el día por los suelos, pues esa no sería una manera inteligente de correr”.

Tras esta presentación, los equipos empezarán a preparar sus motos para el primer entrenamiento oficial de la temporada, que se llevará a cabo en Sepang, Malasia, durante la primera semana del próximo mes de febrero, luego vendrá el test definitivo de Tailandia (12 de febrero) y el primero gran premio de la temporada, en ese mismo circuito, en Buriram, el 2 de marzo.