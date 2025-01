La increíble historia de Kike García: triplete al Alavés (2021) y triplete con el Alavés (2025)

El fútbol, la vida, el día a día, tiene cosas tan esperpénticas como curiosas, tan llamativas como divertidas, tan entretenidas como graciosas. El fútbol, la vida, el día a día, da tantas, tantas, vueltas que anoche, en la jornada nº 20 de Liga, se produjo un hecho tremendamente anecdótico, original, único sin duda. Y no, no fue que el Leganés ganase al Atlético (1-0) o que el Barça solo pudiese empatar en Getafe (1-1), que también. Fue que el veterano Kike García, de 35 años, consiguió un ‘hat-trick’, perdón, un triplete con el Alavés en campo del Betis.

Bueno, no les voy a engañar, tampoco fue eso lo curioso, lo sorprendente, lo explicable, lo que merezca estas líneas. Lo grande, lo inmenso, aquello que ustedes, tal vez, no se van a creer, es que ese mismo goleador, un portento de humildad y profesionalidad, alguien al que el Alavés no quiere enovar por dos sino por un año, logró ese mismo (o parecido ‘hat-trick’) hace, cuatro años (1 de mayo de 2021), siendo el delantero centro del Eibar…..¡¡¡¡¡contra el Alavés!!!!!

Kike Garcia del Deportivo Alaves celebra un gol ante el Real Betis / EUROPA PRESS / JOAQUIN CORCHERO

No me digan que no es curioso, gracioso, anecdótico, contable. Kike García es un auténtico obrero del fútbol. Es alguien que se entrega, día a día, hora a hora, semana a semana, mes a mes por el equipo en el que milita, sea el Eibar de aquellos días, que perseguía la salvación, o sea este Alavés que, el viernes por la noche, con la victoria del Espanyol ante el Valladolid, cayó en zona de descenso, de la que salió anoche al ganar su primer partido de Liga desde el 1-0 frente al Mallorca, el 1 de noviembre pasado.

"Mire, a mí esto de marcar un 'hat-trick' me da igual. Bueno, sí, me alegra mucho, pero por el club, por la afición por la plantilla. Aquí los importantes somos todos. Hoy me tocó a mí, como otro día le tocará a Toni, al 'Búfalo' o a Guridi. Lo importante es el equipo, el club, la afición, salvarnos" Kike García — Autor de un triplete con el Alavés

“Mire”, le dijo Kike García a uno de los periodistas que le entrevistó al salir del vestuario del Benito Villamarin, “a mí esto de meter tres goles, de conseguir un ‘hat-trick’, me da absolutamente igual. Bueno, sí, claro, me alegra mucho, mucho, pero por el club, por su afición, por el cuadro técnico, por el equipo. Sobre todo por el equipo porque, mire, esto es un deporte de equipo y aquí ganamos y perdemos todos. Y todos nos matamos por entrenar y ganar. Así que hoy me ha tocado a mí como le podía haber tocado, o le tocará un día de estos, a Toni (Martínez), al ‘búfalo’ (Asier Villalibre) o a Guridi. Aquí son tan buenos los que juegan como los que no juegan y entrenan duro cada día para poder jugar. La verdad es que ha sido un placer meter tres goles en un ‘campazo’ como este y en un partido donde estábamos tan necesitados”.

Ese es Kike García, el mismo que, nada más acabar el partido, cogió el balón del triplete y se autograbó un video que colgó en las redes del club gritando la victoria y pidiéndoles a los aficionados que vuelvan a llenar, el lunes, Mendizorroza, para poder derrotar al Celta de Vigo “porque esto solo acaba de empezar y tenemos que seguir luchando para salvarnos”.