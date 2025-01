El Barça del "noviembre de mierda" reaparece en pleno enero

¡Anda que no estaban avisados! El FCBarcelona llevaba cuatro temporadas sin ganar en Getafe (1-0 y 0-0, con José Bordalas y otros dos 0-0, con el gran Kike Sánchez Flores, mi amigo). Así que Hansi Flick, que cuando fichó por el Barça nada más llegar a Barcelona dijo que estaba preparado para empezar a sorprenderse de las cosas que pasan en la Liga española, ya tiene su (pequeño) fracaso en el Coliseum. Él, el hombre más elogiado en Catalunya en los últimos días, él, el nuevo profeta, él, el (único) acierto de Joan Laporta (esperemos) ya tiene su borrón de Getafe.

Cuidadin porque el asunto empieza a ser preocupante. Puede, sí, no sé, qué se yo, qué sabrá usted, que el tema sea que este es un equipo en formación. Vale, compro pulpo como animal de compañía. Puede, venga, también, que los chicos pierdan la concentración demasiado pronto o se crean demasiado buenos tras un 2-5 al mismísimo campeón de todo. Pero ahí está el entrenador para recordarles, a los desmemoriados, que Getafe es una visita al dentista.

José Bordalás y Hansi Flick se saludan antes del inicio del encuentro en Getafe. / Kiko Huesca / Efe

Claro que ya pasó ante el Leganés (derrota), Betis (empate), Las Palmas (derrota) o Celta (empate) y muchos pueden pensar, perdón, lamentablemente, que como no son equipos punteros ni el Real Madrid ni conjuntos de Champions pues no pasa nada. O pasa tanto, que no les ganan. Si la Liga hubiese empezado en el mes de noviembre, sí, "un mes de mierda", como dijo Flick, el Barça estaría en descenso. Ojito al dato: 6 puntos de 24, es para hacérselo mirar. No creo que sea Joan Laporta quien los ha desestabilizado. No.

Cuentan los que cuentan, es decir, los estadísticos, que igual no hacen nada y solo pregunta a ‘chatgpt’ (yo prefiero hablar con Pedrito Martín, el hombre de los números de la COPE) que se trata de la peor racha del FCBarcelona desde la temporada 1974-75, ¡mira!, la siguiente a la llegada del Johan Cruyff futbolista, mito. Desde luego, ganar 1 partido de los últimos 8 de Liga, estando arriba del todo en la Champions y habiendo zarandeado al campeón hace una semana es realmente para que, aunque sea en inglés o en alemán, Flick nos de alguna explicación: creible, por favor.

No es broma, no, uno de los líderes de la Champions, el mismo equipo que ridiculizó al campeonísimo Real Madrid en la Supercopa, el mismo, lleva sumados 6 de los últimos 24 puntos de Liga, la peor racha desde la temporada 1974-75.

Forma parte ya de la risa, de la muy risa, contar que el Barça ha tenido el 75% de posesión. Ya suena a chiste. Posesión, en muchos momentos, para nada o, como poco, para no meter miedo. Lewandowski no tuvo su noche; Raphinha falló goles muchiííííííísimo más fáciles que los que ha metido y el pequeño ‘D10S’, digámoslo hoy que podemos, pues igual ya no podemos decirlo nunca más, pareció un futbolista más y no lo es, no. Hablo de Lamine Yamal, claro.

Mirando a Madrid

Y volvemos a lo de siempre, como el Barça no es el Real Madrid, que acaba ganando incluso cuando no quiere, se dejaron dos puntos en Getafe que como los perdidos ante Leganés, Betis, Las Palmas o Celta son los que te dan o quitan la Liga. Y, la verdad, perder la Liga por no ser capaces de ganar a Getafe, Leganés, Betis, Las Palmas y Celta es muy, muy, cutre, sobre todo para el entrenador más elogiado del mundo en la última semana.

PD. Solo una petición absurda, tonta, pueril, hasta idiota. Esperemos que los medios de comunicación de Madrid critiquen y hagan campaña, con la misma intensidad que han criticado los insultos racistas contra Vinicius Júnior, contra los insultos recibidos, anoche, por Balde, que activó el protocolo antirracista, dicen, en el Coliseum. Y digo ‘dicen’ porque un fallo en los videomarcadores impidió que nos enterarámos de ello. Quedamos a la espera.