Las mujeres ciclistas responden a EL PERIÓDICO. ¿Por qué voy en bici?

Son cuatro cicloturistas de distintas edades que llevan unos años entusiasmadas con el ciclismo. Tratan de coordinar la actividad profesional con la deportiva y cada vez que pueden se lanzan a la carretera o a los caminos para surcar unos cuantos kilómetros. Practican alguna de las tres modalidades, carretera, montaña o gravel. Ellas animan a otras mujeres a andar en bici y responden a las preguntas formuladas por EL PERIÓDICO.

REBECA TRIQUELL. MONTBLANC

¿Por qué cada vez hay más mujeres ciclistas?

Rebeca Triquell, en un descanso en una salida en bici / MIQUEL ÀNGEL IGLESIAS

"Es una tendencia natural porque hace 100 años las mujeres no hacían deporte. Ahora, por fortuna, todo ha cambiado por temas de salud y bienestar. La bici es un medicamento extraordinario contra el estrés y ayuda a que salgas en bici por carreteras o caminos el hecho de ver por televisión a muchas mujeres practicando cualquier deporte incluido el ciclismo. A mí, la bici me da vida. Salir a pedalear, sobre todo por la montaña, ofrece libertad y me siento feliz. Me mantiene viva, me hace rejuvenecer y sentirte bien conmigo misma".

MAR ROTGER. BARCELONA Y BILBAO

¿Qué les diría a otras mujeres que quieran iniciarse con la bici?

Mar Rotger, en el mirador de Vallvidriera. / ZOWY VOETEN

"Que se atrevan y lo prueben porque es un deporte que se adapta a todos los niveles. La bici te permite hacer desde paseos traquilos a rutas desafiantes. No hace falta empezar ni con grandes inversiones ni largas distancias. Lo importante es encontrar primero una bici cómoda y luego rodearte de personas que te animen en los inicios. Afortunadamente, ahora, hay muchos recursos y eventos dedicados exclusivamente a mujeres. Por ejemplo, colaboro en el campus de la ciclista profesional Sandra Alonso, con escuela para niñas y niños".

MAR FRANCO. VILASSAR DE MAR

¿En su caso particular, qué le aporta el ciclismo?

Mar Franco, en una salida en bici por los alrededores de Barcelona. / ZOWY VOETEN

"En mi caso particular el ciclismo es más una filosofía de vida que un deporte. Por ejemplo, gracias a la bici conocí a mi pareja, el exciclista profesional Israel Nuñez, y los dos pedaleamos juntos siempre que podemos. Antes, ya me gustaba muchísimo la bici, sobre todo la de montaña. Pero hago filosofía del ciclismo porque me casé en bici y cuando vamos de viaje siempre las llevamos con nosotros hasta cuando hacemos turismo con nuestras dos hijas".

JULIA VILADOMIU. BARCELONA

La bici conlleva algunos peligros. ¿Se están concienciando los conductores? ¿Ha visto comportamientos sexistas en la carretera o los caminos?

Julia Viladomiu, en Collserola. / VICTÒRIA ROVIRA

"La mayoría de los conductores están más concienciados, pero aún queda muchísimo por hacer. Sigue habiendo gente que no respeta la distancia de seguridad o que te pita para que te apartes, como si no tuvieras derecho a estar en la carretera. Y sí, he vivido comportamientos sexistas. Comentarios del tipo: “no vas a poder con esa subida” o "no vengas mañana que salimos sólo hombres e iremos mas fuertes". Al principio esos comentarios me molestaban, pero ahora los uso como motivación".