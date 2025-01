Josep y Remei, el matrimonio de jubilados que sigue al Girona a todas partes

"A veces se dice aquello de disfrutar como un camello. Yo no sé si disfrutan los camellos, pero nosotros sí", ríe Josep Aulet (Sant Sadurní de l'Heura, 1949). A su lado, como siempre desde 1968, Remei Boada (Sant Jordi Desvalls, 1950) asiente y sonríe. Son dos de los aficionados más fieles del Girona: acompañan al equipo de Míchel Sánchez en cada desplazamiento. Mientras hablan el Mercedes reposa en la entrada de casa, saboreando una tregua que no durará mucho. Ya ha sobrepasado los 450.000 kilómetros. Su predecesor alcanzó los 800.000 y, cosas del destino, dijo basta a un cuarto de hora de casa. El martes saldrán hacia Milan para acompañar al equipo en el último partido a domicilio de la fase liga de la Liga de Campeones, el miércoles en el mítico estadio de San Siro. Ya vivieron los tres primeros: París, Eindhoven y Klagenfurt (Austria). El Girona pone la chincheta en el mapa y ellos dibujan el camino. Dicen que es la mejor jubilación que podían imaginar.

"Nos hemos pateado España de arriba a abajo y ahora podemos decir que hemos ido por Europa con el Girona", sonríen. Ella fue peluquera durante años y él fue primero maestro y después secretario de ayuntamiento. También fue alcalde de Sant Jordi Desvalls, en Girona. "Nunca hubiéramos imaginado tener esta oportunidad o esta suerte. Nunca hubiera pensado que con 75 años podría hacer esto gracias al Girona", continúa Josep. Dice que se ha comprado la camiseta de esta temporada para ir arreglado por Europa. Se han hecho la tarjeta sanitaria europea para seguir al Girona por el continente: más para tranquilizar a sus cuatro hijos que por voluntad propia.

El matrimonio con su Mercedes preparado. / Arnau Segura

Será su primera vez en Milán, igual que fue su primera vez en Eindhoven y en Klagenfurt. Aulet admite que era algo "impensable" poder descubrir el Duomo o las galerías Vittorio Emanuele II gracias al Girona, el club español que ha necesitado menos años para alcanzar la Champions: solo cuatro. Los cinco nietos de Josep y Remei son del Girona: antes los niños de la provincia eran del Barça o del Madrid, pero ahora adoran e idolatran a futbolistas como Cristhian Stuani. Después del descenso de 2019 Aulet salió "tan decepcionado de Montilivi que me dije que no volvería nunca más, pero cuando comenzó la siguiente temporada el gusanillo seguía vivo". El Girona regresó a la élite en 2022: en tres años ha pasado de perder con el Amorebieta o la Ponferradina a recibir al Liverpool o visitar al Paris Saint-Germain. Josep y Remei fueron a París e irán a Milán en coche, como siempre.

No al avión

"No nos engañemos: en avión es mejor porque vas más rápido y más cómodo y llegas menos cansado. Pero no ves nada. Nos gusta más ir en coche porque ves el paisaje", afirma. "Y si ves algo que te gusta paras un momento y lo fotografías". Reivindican la belleza del camino. Tienen más de 70.000 fotos de sus viajes. Y no solo eso: Josep graba todos los viajes con una cámara fija que enfoca la carretera. Son horas y horas de grabación que también atesoran entre la nube y un disco duro. "Es un disco duro de diez terabytes. Aquí cabe de todo", dice.

Si algún día no tiene nada que hacer se pone el vídeo de un viaje en el ordenador o en la televisión, como si fuera una película. La cocina, por estrenar, acoge la oficina de Josep, con ordenador e impresora. Desde ahí dibuja los viajes, buscando rutas nuevas cuando se repite el destino: "A veces en lugar de ir por autopista cogemos la carretera para ver otros sitios".

Josep y Remei, prepando la próxima ruta. / Arnau Segura

El martes saldrán a primera hora. Remei preparará un tupper para comer y un termo con café para llegar a tiempo de recibir al equipo en el aeropuerto. Solo tienen una entrada para el partido, como siempre. Para Josep. Porque a Remei no le gusta el fútbol y se queda fuera: sorbiendo un cortado en un bar, leyendo una revista o un libro en un banco o paseando por calles, parques o galerías: "90 minutos pasan deprisa", afirma. Regresarán el jueves. El domingo a las 2 del mediodía el Girona juega en Madrid contra el Rayo Vallecano y el plan es salir temprano y volver después del partido. No será la primera vez ni la última.

"Creo que nadie se puede imaginar todo lo que supone para nosotros. Es una ilusión. Ver mundo es una satisfacción. Nos encanta", argumenta Josep. Les da vida. "Hemos encontrado lugares que nos han decepcionado porque pensábamos que sería mejores. Y sobre todo sitios que no tendría vocabulario para describir. Tan bonitos, tan preciosos. Sitios que son un encanto, escenarios divinos", acentúa. Habla de la belleza de poner cara, de conocer sitios que se ven en el mapa: "Cuando éramos pequeños, en la época franquista, no se estudiaba nada de fuera. Era España y España. Estudiábamos la geografía, los recursos de cada sitio. Me gusta ir por España y ver en persona lo que veíamos en la enciclopedia Álvarez".

"Hay mucha gente de nuestra edad que no sale nunca. No les ves nunca", asegura Remei. A veces comentan que tienen que fijarse bien en cada detalle de cada ciudad, de cada pueblo porque no saben si el año siguiente podrán volver. Josep asiente: "Mientras podamos saldremos, eh. Si no pudiéramos sería otra cosa, pero mientras podamos haremos lo posible para salir. Quizás en lugar de ocho días serán cuatro, pero mientras podamos saldremos. Al cuerpo tienes que darle lo quiere, lo que pide: vitalidad". Este 2025 celebran medio siglo de casados con la voluntad de seguir descubriendo.

