Las claves del Getafe-Barça: la Liga es el drama

Como en la vuelta al cole, el regreso a la Liga se atragantó al Barça. Las cuatro victorias del año se acabaron con la reentrada al campeonato. Disfrutó el equipo en la Copa y aún más en Arabia, pero la vuelta a la realidad en Getafe auguraba el disgusto de siempre. Así fue.

Robert Lewandowski intenta rematar en el área del Getafe. / AFP7 vía Europa Press

El Getafe de siempre

Flick conoció a José Bordalás. Conoció Getafe. El arbitraje español ya lo conocía. Otra experiencia de la que aprender él también, como suele decir a sus futbolistas. Un penalti de Uche a Koundé ni siquiera revisado por el VAR, un final crispado con enfrentamientos, provocaciones, agresiones, pérdidas de tiempo, gritos y protestas desde el banquillo azulón...

El´Getafe arrastró al Barça su territorio después de encontrarse Arambarri con el gol tras un mal rechace hacia el centro del área. La novedad de la noche fue la activación del protocolo de racismo. Un suceso que había pasado desapercibido en el primer tiempo y que cobró relevancia tras el descanso. González Fuertes cruzó los brazos antes de reanudar el juego para que la seguridad del estadio tomara medidas.

El colegiado González Fuertes muestra tarjeta amarilla al técnico del Getafe, Pepe Bordalás. / Chema Moya / Efe

Nueve partidos encajando

Si hay algo que no logra corregir el Barça es el cierre de la portería. En Getafe marcó, por fin. Y también encajó. El noveno partido seguido en la Liga. Desde que arrasara el Bernabéu (0-4) el 26 de octubre, Peña ha recibido goles en todas las jornadas: del Espanyol, Real Sociedad, Celta, Las Palmas, Mallorca, Betis, Leganés, Atlético y Getafe.

De esos nueve encuentros sólo ganó dos, al Espanyol y el Mallorca. Una prueba clara de la dificultad que entraña ganar si el equipo se muestra vulnerable atrás. ). Solo 9 puntos obtenidos de los últimos 27. El bajón productivo se ha transmitido a la clasificación. El Barça líder con 6 puntos de ventaja sobre el Madrid y 10 sobre el Atlético, es tercero, 5 por detrás del Atlético y 4 del Madrid, que recibe este domingo al Las Palmas.

Alejandro Balde y Juan Iglesias se pelean. / Ana Beltran

El goleador Koundé

Cinco años sin marcar un gol en Getafe se interrumpieron muy pronto. Con Lewandowski convertido en el saco de los golpes en el que Duarte y Alderete se calentaron, apareció Jules Koundé para colarse como delantero centro intuyendo una sensacional asistencia de Pedri. Se miraron los dos y entablaron un breve diálogo: entra en el área que te la paso.

A Koundé le dan las fuerzas para desdoblarse desde el lateral y convertirse en un rematador de segunda línea. Acudía a Getafe enrachado por los dos goles (uno anulado) que marcó ante el Betis gracias a sus combinaciones por la banda con Lamine Yamal. En el Coliseum se atrevió a más y marcó el gol que cerraba una etapa de sequía en la estepa madrileña. Con tres tantos, ha superado su mejor registro goleador en el Barça.

Jules Kounde empieza a celebrar con Lamine Yamal el gol que adelantaba al Barça. / Associated Press/LaPresse

Respeto a las jerarquías

Ni Szczesny ni Olmo. Flick tiene su equipo A y no lo altera por la dimensión de los nombres. Aplica la meritocracia en su máxima expresión. No hay ninguna titularidad regalada dentro ni discutida fuera. Quien se ganó el puesto lo mantiene, y cualquier mal día no se castiga con el banquillo. Ni tampoco es Flick un devoto de las rotaciones con el calendario en la mano. El desmán de Pamplona, donde operó cinco cambios en el once titular y costó la primera derrota con goleada (4-1), no lo ha repetido salvo en las dos eliminatorias de Copa.

Ni Szczesny jugó en la Liga pese a sus buenos partidos en la Copa y la Supercopa ni Olmo recuperó la titularidad por decreto después de ser reinscrito en LaLiga. Restituyó el once habitual devolviendo a Balde, Casadó y Lewandowski a la titularidad.

Pau Cubarsí, durante el partido. / AFP7 vía Europa Press

El año Cubarsí

Apareció el 18 de enero de 2024 para ir a Salamanca. El típico partido copero que se aprovecha para dar descanso a los titulares y que los jóvenes del filial puedan ser observados en un nivel superior. Después de 12 convocatorias, Xavi dio la oportunidad a Pau Cubarsí. Tenía 16 años y esperó al descanso, con el partido igualado (1-1) para que sustituyera a Andreas Christensen que ya andaba renqueante del tendón de Aquiles.

Cubarsí jugó y se quedó. Xavi no le quitó del equipo de lo seguro que sentía con ese chaval que había dejado de ser cadete poco antes. Cubarsí diputó 24 los de partidos. Su vida no ha cambiado con Flick. Las lesiones de Araujo y Christensen no le han complicado la vida, tampoco el regreso de Eric. Cumplió un año en Getafe, en una noche fría como la salmantina, con los 30 partidos disputados de la temporada. Insustituible. Como Koundé y Pedri, los otros privilegiados con el pleno.