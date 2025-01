Balde estalla en Getafe: "He recibido insultos racistas"

La tremenda decepción por el resultado, un empate que apenas permitió aprovechar la derrota del Atlético en Leganés, vino acompañada de una polémica que de vez en cuando azota los campos del fútbol español. La denuncio llegó de boca de Alejandro Balde, que estalló poco después de finalizar el choque.

"He recibido insultos racistas. En la primera parte se lo comenté al árbitro y activó el protocolo. Luego ya lo dejé en sus manos. Hay que intentar olvidarlo y ya está. Es algo que no debería seguir pasando, pero ahora ya enfocamos el partido de Champions", reflexionó el lateral izquierdo, dolido por la actitud de la afición local y por el pésimo resultado logrado en Getafe.

🗣️ "He recibido varios insultos racistas. No debería seguir pasando".



La denuncia de Balde al término del Getafe - Barça. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CQ2RvZVSO7 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 18, 2025

"Condenarlo con toda la fuerza"

"Al final sabíamos al campo que veníamos. Creo que nos está pasando mucho esta temporada. Jugamos bien pero al final hay que ganar. Si no vences, no sirve de nada. Esta es la línea a seguir. Tenemos muchas ocasiones y hay que finalizarlas antes", agregó Balde, que mantuvo un intenso duelo con Iglesias. "Es la primera noticia que tengo. No sabía que se había activado el protocolo antirracismo. Si alguien ha insultado a Balde hay que condenarlo con toda la fuerza", agregó Luis Milla.

El defensa encontró el apoyo de su entrenador, que valoró también la polémica. "Es increíble, no hay espacio en la vida ni en el fútbol para este tipo de cosas. Tenemos que luchar contra todo esto, lo más importante es el respeto. No debe haber lugar, esta gente se debe quedar en casa. No se puede ser tan injusto e irrespetuoso, los que hay a su lado también pueden decir algo sobre esto", reflexionó Hansi Flick.

Episodio en Gijón

El episodio de Balde no fue el único que se vivió este fin de semana en el fútbol español. Horas antes, el Elche denunció que su jugador Bambo Diaby sufrió diferentes actitudes racistas sufridas en el encuentro de Segunda División disputado este sábado ante el Sporting de Gijón en El Molinón (1-1).

📯 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | El Elche CF condena los gritos y actitudes racistas sufridas por @BamboDiabyDiaby — Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) January 18, 2025

Según explica la entidad ilicitana, el defensa tuvo que soportar gestos ofensivos llegados desde la grada en los últimos minutos del partido. "Fue un comportamiento deleznable que no se debe permitir en ningún lugar del mundo y muchos menos en un escenario deportivo", afirma el Elche, que remarca su postura firme contra el racismo, la xenofobia y la violencia. El Elche denunció la situación ante el ante el director de partido de LaLiga y los agentes de la Policía Nacional presentes en el estadio.